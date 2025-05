A Közszolgálati Döntőbizottság szerint jogszerűen rúgta ki Lázár János tárcája a műemlékvédelem leépítéséről kitálaló Bátonyi Pétert

műemlékvédelem;Lázár János;elbocsátások;

Ezzel a minisztérium büszkélkedett el.

A Közszolgálati Döntőbizottság szerint jogszerűen járt el a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amikor érdemtelenség címén elbocsátotta Bátonyi Péter műemléki referenst - közölte a tárca.

Mint ismert, Bátonyi Péter neve akkor került be a köztudatba, amikor a szakember egy interjúban kitálalt a Partizánnak arról, miképp építette le az Orbán-kormány a hazai műemlékvédelmet. A műemléki referens a döntés ellen panaszt nyújtott be a Közszolgálati Döntőbizottságnak, az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint azonban a panaszt a testület elutasította. Az indoklás szerint azért, mert Bátonyi Péter nagy nyilvánosság előtt fogalmazta meg nyilatkozatát, amelynek szándéka arra irányult, hogy a kormányzati igazgatási szervet rossz színben tüntesse fel, és kétségbe vonja a műemléki szakterületen dolgozók szakmaiságát. A közlés szerint „nyilatkozatai alkalmasak voltak arra, hogy súlyosan rombolják a kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét, egyúttal a közigazgatásba vetett bizalmat”.

A Közszolgálati Döntőbizottság mindemellett megerősítette, hogy amennyiben a kormánytisztviselői magatartás kimeríti az érdemtelenség jogszabályi feltételeit, úgy meg kell szüntetni a jogviszonyt.

Nem Bátonyi Péter volt az egyetlen, akit megkérdőjelezhető módon távolítottak el az állásából a Lázár János-féle Építési és Közlekedési Minisztériumnál: a Magyar Helsinki Bizottság nyomán lapunk éppen tegnap számolt be arról, hogy újabb műemlékvédelmi szakértő munkatársat bocsátottak el, őt is megtorlásként, mert szóvá tette kollégái felmentését. Az emberi jogi egyesület szerint eddig hat tapasztalt, szakértő – köztük vezető beosztású – örökségvédelmi munkatársát mentette fel az ÉKM, vagy teremtett olyan elfogadhatatlan helyzetet, hogy menniük kelljen. Közülük négyet a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédei képviselnek.

A dominóhatást Bátonyi Péter kormányfőtanácsos indította be, aki novemberben a sajtóban nyilvánosan kritizálta főnökeit az épített örökségünk, azaz a műemlék épületek kiterjedt rombolása (például a Magyar Nemzeti Bank székházának jogellenes átépítése) miatt, és feljelentette őket. Ezek után a minisztérium azonnali hatállyal felmentette Bátonyit. Ez történt Jékely Berta osztályvezetővel is, aki Bátonyival kapcsolatos szakmai támogató felhívást osztott meg a Facebookon. Rövidesen Makai Istvánnak, Bátonyi egykori szobatársának is menni kellett: karácsony előtt egy tollvonással lefokozták és felére csökkentették egyébként sem busás fizetését, miközben feladatai mit sem változtak. Nem tehetett mást, az őt érő anyagi és erkölcsi sérelmek miatt fel kellett mondania. Azóta Bátonyinak három egykori kollégáját bocsátották el, legutóbb Zsanda Zsoltot, akinek egyébként másfél éve lenne hátra a nyugdíjig. Ő annyit tett, hogy szolidaritása jeleként kitette elbocsátott munkatársai, Bátonyi és Jékely fotóit irodáik ajtajára. Most ő is a Közszolgálati Döntőbizottsághoz fordult, de a Bátonyira vonatkozó mai döntésből kiindulva kérdéses, hogy reménykedhet-e bármiben.