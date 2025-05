Kelemen Hunor telefonon győzte meg Orbán Viktort, hogy a magyarok nem bízhatnak George Simionban

Orbán Viktor;Kelemen Hunor;romániai elnökválasztás;George Simion;Nicușor Dan;

2025-05-18 15:20:00 CEST

Legalábbis ezt állítja az RMDSZ elnöke a szélsőjobboldali jelölt mellett a tihanyi apátságban kampányoló magyar kormányfőről, aki szerint ez ugyan zavart okozott, de a vitát gyorsan lezárták.

Érvekkel győztem meg Orbán Viktort, hogy miért az az érdeke az erdélyi magyar közösségnek, hogy Nicușor Dan nyerjen, és miért nem lehet megbízni George Simionban – közölte a Válasz Online-nal Kelemen Hunor Kolozsváron, miután szavazott a romániai elknökválasztás második fordulójában. Az RMDSZ elnöke szerint a magyar kormányfő zavart okozott Erdélyben a május 9-i tihanyi beszédével, amelyben nyíltan állást foglalt Simion mellett, de már másnap tisztázták azt, mert Orbán felhívta őt.

– Az elmúlt években mindig eljutottunk arra a következtetésre, hogy a romániai politikában a magyar kormány azt támogatja, amit az erdélyi magyar közösség képviselete jónak tart. A miniszterelnök azt mondta: azt támogatják ők is. Ezzel én ezt a történetet nagyjából le is zárnám – visszafelé az időben úgysem tudunk menni – fogalmazott Kelemen Hunor a nem csak a romániai magyarság körében, de Magyarországon is felháborodást keltő orbáni megnyilvánulásról.

A kormánypárti politikusok részéről letagadott, félremagyarázott miniszterelnöki kampánybeszédből idézett is a Válasz Online: „A román elnökjelöltek vitájában megszólították Magyarországot a kereszténység kapcsán. Az egyik jelölt, Simion úr ezt mondta, idézem: »Most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk.« Ezt nem Magyarországon mondták, hanem a szomszédos Romániában. Teljesen egyetértünk.”

Az RMDSZ elnök a jelzett telefonbeszélgetés után azonban megnyugodott, mert szerinte Orbán Viktor végül megértette az érveit, és nem félt attól, hogy a második fordulóig, hasonló nyilatkozata lesz .