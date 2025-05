tüntetés;átláthatósági törvény;

2025-05-18 17:59:00 CEST

Racskó Ádám ezután azzal is lép színpadra, hogy szervezők Hadházy Ákos tüntetésein verődtek össze, az egyetlen célja, hogy ne maradjon szó nélkül az, amit szavak nélkül nem lehet hagyni. „Nem hagyjuk!” – skandálja erre a tömeg. Zúg utána a „Elegünk van!” is, amikor egy támogató szülő kezd arról beszélni, hogy ma nemcsak tüntetnek, figyelmeztetik is a hatalmat.