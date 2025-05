Markó Béla szerint a romániai elnökválasztás végeredménye Orbán Viktor veresége is

Románia;Markó Béla;George Simion;Nicușor Dan;

2025-05-19 17:01:00 CEST

Az RMDSZ korábbi elnöke szerint a magyar miniszterelnök nem csak most mérte be rosszul a romániai helyzetet, de már régóta olyan állameszmét hirdet, amely nagyon rossz a határon túl élőknek, különösen az erdélyi magyaroknak.

Azt bizonyították a választási eredmények, hogy a Romániában élő magyarok képesek összefogni és a saját érdekeikre figyelni – jelentette ki az Markó Béla a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt elnöke aszerint azzal, hogy a magyar miniszterelnök a szélsőjobboldali Simiont támogatta, megmozgatta az erdélyi magyarságot és többen mentek el szavazni, csak éppen nem úgy, ahogy azt Orbán Viktor szerette volna. Addig ugyanis tartottak a rossz eredménytől, mert hatalmas volt a különbség csaknem 20 százalék a két jelölt között az első forduló után, és ezt behozni hatalmas erőfeszítést jelentett.

– A második forduló konkrét bizonyíték arra, amit eddig is tudhattunk, csak a mindennapokban ez kevésbé bizonyosodott be, hogy az erdélyi magyarokban azért megvan az a józanság, hogy kulcspillanatokban szolidárisak tudnak lenni, össze tudnak fogni, és egységesen tudnak föllépni, és a saját érdekeikre figyelnek, nem arra, hogy mit mond Orbán Viktor, aki számára a végeredmény Orbán Viktor veresége – mondta Markó, aki szerint a magyar kormányfő rosszul mérte be a romániai helyzetet és az erdélyi magyarok közérzetét.

– „Több mint hiba, hogy ő nemcsak most, hanem már hosszú ideje egy olyan Európa-képet, és egy olyan állameszmét képviselt, amely rossz a határon túli magyaroknak, és nagyon rossz az erdélyi magyaroknak. És most kiderült az, hogy ezt nemcsak néhány politológus gondolja, vagy nemcsak néhány politikai vezető látja így, hanem maguk az erdélyi magyarok is nagyon jól érzékelik, hogy mit jelent egy olyan nacionalista állameszme, amelyet sajnos a magyar kormánypolitika is támogat” – állította Markó Béla.

Az erdélyi magyar közélet hosszú ideg fontos szereplője még a vasárnapi választás előtt a Klubrádió egy másik műsorában Magyar Péterrel kapcsolatban leszögezte: a határon túli magyaroknak az az érdeke, hogy fontos politikai személyiségekkel valamilyen kapcsolata legyen, így ő mindenképp leülne és beszélne a Tisza elnökével.