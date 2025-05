Magyar Péter elindítja a Békések Ligáját

Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-19 21:44:00 CEST

Válaszul a Fidesz-féle Harcosok klubjára.

„Hirdessük meg innen, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a Békések Ligáját!” – jelentette ki hétfőn Tisza Párt elnöke a Magyar Infó című YouTube-műsorban.

Szavaival a Fidesz által vasárnap elindított Harcosok Klubja nevű kezdeményezésre reagált.

A hétfői adásban - írja a Telex - Magyar Péter a Nagyváradra tartó sétájáról jelentkezett be, Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk tiszás politikusok társaságában. A beszélgetés több alkalommal is visszatért a Békések Ligája ötletéhez, ugyanakkor arról nem árultak el részleteket, pontosan mit is takar majd ez az elképzelés.

Magyar Péter a műsor során felidézte, hogy Orbán Viktor a román államfőválasztás második fordulója előtt nyilvánosan méltatta George Simion szélsőjobboldali politikust. „Az egy bűn volt, amikor a 970 éves Tihanyi Apátság falai között ezt elmondta.” Véleménye szerint Orbán kijelentése sokakban jogos felháborodást váltott ki, és bár később próbálta enyhíteni a szavait, érdemben nem határolódott el korábbi álláspontjától. Magyar Péter úgy látja, ez a lépés komoly következményeket von maga után.

A beszélgetés végén Magyar Péter megerősítette a sajtó és a civil szervezetek iránti támogatását, hangsúlyozva, hogy a Tisza Párt kiáll mellettük. Azt ígérte, ha támadás éri ezeket a szereplőket, akkor pártja nem marad tétlen. Köszönetet mondott azoknak is, akik Budapesten vagy más városokban tiltakoztak a kormány sajtóval és civil közösségekkel szembeni fellépései ellen.