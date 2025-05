Már szerdán előveheti az EP Magyarországot a Fidesz átláthatósági törvénye miatt

vita;Európai Parlament;Tisza Párt;átláthatósági törvény;

2025-05-20 18:52:00 CEST

Készül a napirendi módosító, a Tisza Párt is támogatja.

Várhatóan az Európai Parlament szerdai plenáris ülésének elején utolsó módosításként adnak hozzá a napirendhez egy Magyarországról szóló vitát – értesült a Népszava több forrásból.

A vita tárgya a múlt héten benyújtott törvénytervezet, amely a nemzeti szuverenitásra hivatkozva lehetetlenítené el a civilek és a független média működését. A napirendre tűzött vita pontos címéről csak szerda reggel döntenének a magyar jogállamiság ügyével foglalkozó képviselők, azaz az úgy nevezett árnyék-jelentéstevők, akik küldöttsége néhány hete Magyarországon járt.

A korábbi napirend alapján nem lett volna téma a magyar demokrácia helyzete, a törvényjavaslat múlt heti benyújtás miatt azonban több párt is felvetette, hogy az ügyet vegyék még most napirendre. A vitát a Tisza Párt is támogatja, lapunknak az ellenzéki párt azt írta, tervei szerint képviselőjük is felszólal az eseményen.

A Brüsszelben tartott vitán az európai parlamenti képviselők mellett általában az Európai Bizottság és a tagállamokat tömörítő Európai Tanács nevében a soros elnökséget képviselő tagállam – ez jelenleg Lengyelország –, is fel szokott szólalni. Ez azért is lenne különösen fontos, mert eddig az Európai Bizottság nem kommentálta a tervezet, csak annyit mondott, hogy figyelemmel kíséri az ügyet.

Az Európai Bizottság tehetne többet az ügyben, hiszen az Európai Bíróságon már folyik egy per a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban. A perhez kapcsolódóan a Bizottság kérvényezhetné a Bíróságot, hogy ideiglenes intézkedésként függesszék föl a szuverenitásvédelmi törvény alkalmazását. Ilyen intézkedések kérése ritka, de közel sem példa nélküli. A Bizottság érve szerint viszont egy tervezet szövegét elfogadás előtt nem tudnak értékelni.

Szerdán és csütörtökön Brüsszelben tart plenáris ülést az Európai Parlament, bár a legtöbb plenáris ülést a franciaországi Strasbourgban tartják, néhány havonta Brüsszelben is szoktak lenni rövidebb plenárisok. Az ezt követő plenáris ülésre csak június második felében kerül sor, addigra Magyarországon várhatóan már hatályba is fog lépni az új átláthatósági törvény.