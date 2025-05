Orbán-kormány;Oroszország;Magyarország;interjú;gazdaságpolitika;magyar állam;energiafüggőség;orosz gáz;rezsicsökkentés;extraprofit;orosz olaj;

2025-05-23 13:42:00 CEST

„Ezen elsősorban a magyar állam nyer, ami nevetséges”

Az alacsony lakossági energiaár illúzió, mivel a polgárok az adójukon keresztül a valós költséget is kifizetik, ami viszont az egész gazdaság teljesítményét rontja – nyomatékosította lapunknak Tsvetomir Nikolov, a szófiai Center for the Study of Democracy elemzője a tegnap a Political Capitalnél bemutatott, a helsinki Centre for Research on Energy and Clean Airrel közös, Az utolsó mérföld: Közép-Európa leválása az orosz olajról és gázról című tanulmányuk kapcsán.