Kétéves mélypontra esett a foglalkoztatás

2025-05-23 11:50:00 CEST

Elbocsátási hullámról még nem beszélhetünk, de az inaktivitás jelentősen növekedett.

Ha az utóbbi időben nem lett volna elég a számos kellemetlen, a hazai gazdaság gyenge teljesítményéről szóló hír, most a kormány által minidig is büszkén emlegetett foglalkoztatási adatok is rosszabbak lettek a vártnál. A KSH friss számai szerint áprilisban ugyanis a 15–74 éves alkalmazásban állók átlagos száma 4,666 millió volt. A munkanélkülieké pedig 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta így 4,4 százalékra nőtt, miközben számos elemző még erre az időszakra stagnálást várt.

Ez pedig a MBH Bank szerint azt jelenti, hogy a foglalkoztatási mutató 2 éves mélypontra esett. Míg a márciusi adatok még összességében stabilabb munkaerőpiacot jeleztek, ez már korántsem mondható el a friss adatokról, pedig a munkaerőpiaci környezet romlásával még áprilisra nem számolt a hitelintézet sem – jegyzik meg.

Egyelőre nem lehet beszélni nagy elbocsátási hullámról, azonban nőtt az inaktivitás.

A részletes adatokat böngészve éppen erre mutat rá Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is. Azt látni, hogy jelentősen, mintegy 35 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz képest. Ennek nagyjából egytizede került munkanélküli státuszba, míg a többiek kivonultak a munkaerőpiacról, vagyis az inaktivitás növekedett jelentősen – jegyzi meg szintén. Ennek megfelelően jelentősebben mérséklődött mind az aktivitási, mind pedig a foglalkoztatási ráta is.

Az MBH Bank hozzáteszi:

a következő hónapokat meghatározhatja, hogy a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság közepette a vállalatok beruházási döntéseiket elhalaszthatják, amit még nehéz számszerűsíteni.

Azt egyelőre fenntartják, hogy az év vége felé a gazdaságban megindulhat a felívelés. A foglalkoztatásnak viszont először stabilizálódnia kell, és ezt követően a növekedése is csupán lassú lehet, mivel a cégek a gyenge gazdasági helyzet mellett sem bocsátottak el tömegesen munkaerőt, ezért a felívelés megindulásakor várhatóan nem lesz nagyon gyors a toborzás megindulása sem.