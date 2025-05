Schmidt Mária külföldi médiumozta a Magyar Hangot és a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, de a bíróság szerint így is ki kell adnia, mire költött el az alapítványa több milliárd forintot

bíróság;ítélet;Schmidt Mária;Tóth Bertalan;Magyar Hang;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-05-23 13:29:00 CEST

Egyelőre nem járt sikerrel az újságírók munkájának elgáncsolása.

Még márciusban számoltunk be arról, hogy állásfoglalást kért Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány főigazgatója a Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezető Lánczi Tamástól, mert a Magyar Hang közérdekű adatigénylést nyújtott be hozzá.

Schmidt Mária beadványánk a lényege az volt, hogy köteles-e „a közfeladatot ellátó szerv” a hozzá érkező terjedelmes közérdekű adatigénylésnek eleget tenni, ha olyan magyar szervezet, sajtótermék kéri az információkat, amelyet szerinte jelentős mértékben külföldről finanszíroznak. A NER-oligarcha érvelése szerint „közismert”, hogy a lap működését külföldről is finanszírozzák, és felvetődik a kérdés, nem aggályos-e hazánk szuverenitása szempontjából, ha egy közfeladatot ellátó szerv működésére vonatkozó adathalmaz, amely információt nyújt a magyar állam működéséről is, egy „külföldről pénzelt, külföldi érdekeket érvényesítő sajtótermékhez kerül”.

Nem csekély összegről van szó, 3,9 milliárd forintnyi közpénz felhasználásáról szólt a Magyar Hang kérdése. Ezért az MSZP-s Tóth Bertalan arra gondolt, hogy ha csak a kérdező személye a probléma, akkor bead egy, a Magyar Hang kérésével megegyező tartalmú közérdekű adatigénylést. Meglepő módon Schmidt Máriának ez sem tetszett, az alapítványa inkább bírósághoz fordult, hogy ne kelljen az adatokat kiadnia. A pert pedig most első fokon be is bukta – derül ki az ellenzéki politikus beszámolójából.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete értelmében ugyanis ki kell adni az összes, kért adatot elektronikus úton, úgy, hogy abból csak a személyes adatokat takarhatják ki.

Az ítélet indoklása szerint az adatigénylés elutasítása az alapítvány részéről megalapozatlan volt, mivel „a közérdekű adat megismeréséhez való jog az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése szerinti alapjog”, valamint „a törvényi szabályozás célja a közpénzek felhasználása ellenőrzésének, társadalmi kontrolljának lehetővé tétele.”

„Várom, hogy az alapítvány a bíróság ítélete szerint elküldje a kért adatokat, amikből kiderül az igazság. Egyvalamit azonban már a per kapcsán is megtudtunk: Schmidt Mária nem a magyar szuverenitás védelme miatt nem válaszolt, hanem csak azt szeretné eltitkolni, hogy mire megy el az a sok milliárd forint, amit a magyar adófizetők pénzéből elköltenek” – vélekedett Tóth Bertalan.

A bíróság ítélete értelmében tehát egyelőre nem fenyegeti a szuverenitást az, ha egy újságíró megpróbálja a munkáját végezni. Ami viszont Schmidt Máriát illeti, nem ez az egyetlen, teljesen abszurd elgondolása a közelmúltból: ha csak az elmúlt, nagyjából fél év termését nézzük, egyebek közt azt állította, hogy a hírhedt bucsai mészárlást az ukránok követték el, azt is közölte, hogy Oroszországban szabad választások vannak, a Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémiát pedig sztálinistának nevezte.