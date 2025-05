Horváth László kormánybiztos szerint árad a drogmarketing, ezért ő gátat szab Hollywoodnak, a rappereknek a streamingnek és videómegosztóknak

kábítószer;harc;Hollywood;kormánybiztos;Horváth László;videómegosztó;rapperek;streaming;

2025-05-24 01:30:00 CEST

A kábítószerügyi kormánybiztos az Orbán-kormány által indított hajtóvadászat mellett a képernyőkről is eltüntetné a drogfogyasztást.

Ölbe tett kézzel kell néznünk azt, hogy nyíltan népszerűsítik a kábítószerfogyasztást? Ezt a kérdést tette fel egyik felháborodott posztjában hivatalos nevén Horváth László. Az országgyűlési képviselő, akit Orbán Viktor februári évértékelőjén meghirdetett frogellenes harc nyomán kapta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosi posztot

Bár stratégiája bevallottan nincs, a fideszes politikus napról napra egyre több bejegyzést tesz közzé, alátámasztandó tevékenységének szükségességét. Így a közösségi oldalán csak Horváth Laciként szereplő fideszes politikus, amellett, hogy gyakran a rendőri akciókat is szinte saját sikereként teszi közzé, most a kultúra területén is rendet vágna, legalábbi ez derült ki a drogmarketing-ellenes posztjából, amelyben fel is sorolta a megtorlandó bűnöket:

A hollywoodi filmekben mindig a füves srácok a viccesek;

a kokainnal együtt jár a dúsgazdagság, és fordítva is;

a világ ellen is harcoló rapperek pedig általános életmegoldásként ajánlják a drogfogyasztást.

– És most csak a népszerű felszínről beszélünk, nem a mélyebb bugyrokról. Mindez gátlástalanul és korlátlanul a fiatalok arcába van tolva, a szülők meg közben hiányolják a prevenciót. Rendben van ez így? Szerintem nincs: gátat kell szabni a drogmarketingnek – fakadt ki a kormánybiztos.

A poszt illusztrációja szerint a képernyőről árad a vicces, menő és trendi drogmarketing. Azonban az is kiderül, hogy Horváth Lacinak egyelőre gőze sincs arról, hogyan tüntesse el a drogfogyasztást onnan, mert felteszi a kérdést: „Létezik olyan prevenció, amely ellensúlyozhatná a videómegosztók, a stream-csatornák és egyes sztárok által sugallt üzenetet?”