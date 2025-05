Kezd elfajulni a viszály a Harvard Egyetem és Donald Trump között

Egyesült Államok;büntetés;Donald Trump;Harvard Egyetem;

2025-05-24 01:08:00 CEST

A sokadik ideiglenes felfüggesztő ítéletet hozta tegnap egy massachusettsi szövetségi bíró a Trump-adminisztrációval szemben, miután az Egyesült Államok leggazdagabb és legrégebbi magánegyeteme beperelte a szövetségi kormányt, amiért az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (DHS) megvonta az intézmény jogosultságát hozzáférését a szövetségi kormány által vezetett csere- és vendégdiákprogram adatbázisához.

Az intézkedés a gyakorlatban megakadályozza a Harvardot abban, hogy elfogadhassa külföldi diákok jelentkezését. Az indoklás szerint a massachusettsi Cambridge-ben található egyetem Amerika-ellenes és antiszemita agitátoroknak engedett teret a campus területén, ezzel pedig nem tudott biztonságos feltételek biztosítani az intézményben.

A DHS szövetségi szerve azzal is megvádolta a patinás magánegyetemet, hogy az együttműködik a Kínai Kommunista Párttal és a tavalyi évben egy kínai félkatonai szervezet tagjainak képzésében is részt vett. Ez azt jelenti, hogy a Harvard nem fogadhat új külföldi diákokat, a meglévők tanulói státusza pedig átirányításra kerül vagy megszűnik, fogalmaznak a hivatali közleményben. Jelenleg 6800 külföldi diák tanul az egyetemen, ez az összesített hallgatói létszám mintegy negyedét teszi ki. A többségük mesterképzésen vesz részt és több mint száz különféle országból érkezett.

A Harvard által kiadott közlemény egyértelműen visszautasítja és elítéli a szövetségi kormány újabb nyomásgyakorlási kísérletét. Ez a megtorló akció komoly károkkal fenyeget a Harvard közösségére és az országra nézve, valamint aláássa az egyetem akadémiai és kutatói munkáját, fogalmaznak.

A Trump-adminisztráció januári hivatalba lépése után konkrét elvárásokat fogalmazott az USA felsőoktatási intézményeivel szemben különös figyelemmel az elit magánegyetemekre. A Fehér Ház álláspontja szerint ezek az iskolák a melegágyai voltak a felforgató és radikálisan progresszív gondolatoknak, amelyek mellett a másként gondolkodó diákok szólásszabadságát is korlátozták. A korábbi demokrata kormány által támogatott esélyegyenlőségi ún. DEI (sokszínűség, egyenlőség, befogadás) politika megszüntetéséről döntött Donald Trump, valamint a campuszokon tapasztalt palesztinpárti tüntetések betiltással felérő felülvizsgálatát is követelte azok vitatott mértékű antiszemita tartalma miatt. Az ún. Borostyán-ligába tartozó elit magánegyetemek közül a New York-i Columbia engedett a kormányzati nyomásnak, felülvizsgálta felvételi szabályzatát és közel-keleti tanulmányok tanszék oktatási anyagát is megvizsgálta antiszemita tartalmat keresve. A Harvard azonban ellenállt, sőt perre ment a Washingtonnal, ezért 2,2 milliárd dollár szövetségi támogatástól és 60 millió dollár értékű kormányzati megbízástól esett el, valamint elveszítette korábbi adómentes státuszát is.