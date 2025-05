Hadházy Ákos: Még mindig nem tudják a hatóságok, miért omlik a paksi építkezés gödre

építkezés;Hadházy Ákos;Paks2;

2025-05-25 09:58:00 CEST

Az ellenzéki politikus szerint a munkálatok leálltak - vagyis a kormány tíz év alatt csak egy omló falú gödör kiásásáig jutott.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) válasza szerint három és fél hónap után még mindig nem tudják, miért omladozik Paks 2 építési gödrének fala, ezért három és fél hónap után még mindig nem engedélyezték az építkezés folytatását - közölte egy vasárnap délelőtti Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy az OAH február 6-án tiltotta meg a munkát és a mostani kérdésére adott válaszából kiderül, hogy még mindig nem látják biztonságosnak a folytatást. Utóbbit nem tartja meglepőnek, mivel áprilisban megtekintette a beruházást, amikor még a déli falon kisebb nagyobb omlások voltak láthatók.

Mindemellett ott volt a fal mellé odahordott hatalmas földsánc azért, hogy ne dőljön be az egész. Az ellenzéki politikus még ennél is aggasztóbbnak tartja azt, hogy minden munka leállt, már ami az egész beruházást illeti. Az oroszok és a talajmunkát végző német Bauer cég is „eltakarodtak”, az alvállalkozók elbocsátottak sok száz magyar munkavállalót, sokukat ki sem fizették. Az engem tájékoztató vezetők szerint valamikor ősszel indulhat a 6-os gödör kiásása és a kiszolgáló létesítmények talajszilárdítási munkái - de arra semmilyen magyarázatot nem kaptam, miért csak akkor... - tette hozzá.

Emiatt arra jutott, hogy a „kontár tolvajkormány” tíz év alatt egy nagy gödröt tudott ásni atomerőmű helyett, de még annak a fala is omlik. A zseniális külügyminiszter pedig már amerikai mini erőművekről álmodik az orosz gigaerőmű helyett. „Igaz, az előbbiek ugyanúgy kísérleti szakaszban vannak, mint az orosz erőmű lett volna” - zárta sorait Hadházy Ákos.