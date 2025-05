Már Magyarország vagyonának 13 százalékát birtokolja a száz leggazdagabb magyar

növekedés;vagyonosodás;100 leggazdagabb magyar;

2025-05-26 15:34:00 CEST

Egy elemzés mutatta ki, hogy míg a honfitársaink többségének stagnál a vagyona, a szupergazdag elité egyre csak nő.

Húsz év alatt megötszöröződött, forintban pedig közel tízszeresére nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona, vagyis kiemelkedő ütemben növelte vagyonát a magyarországi háztartások felső 10 százaléka, különösen a legfelső 1 százalék, miközben a lakosság túlnyomó többsége esetében nem beszélhetünk gyarapodásról – írja a hvg.hu a Blochamps Capital elemzése nyomán. A hazai privátbanki tanácsadó cég a friss, a Népszavában is ismertetett 100 leggazdagabb magyar kiadványhoz kapcsolódva készített elemzést.

– A nettó pénzügyi magyar vagyon 97 ezer milliárd forint, amiből 11 000 milliárd van a leggazdagabb száznál. Ennek legfőbb megállapítása, hogy a szupergazdag elit – a teljes lakosság 0,001 százaléka – vagyonmérete a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyonának több mint 13 százalékát adja, és ez az arány egyre nő – állapította meg Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

Az elemzés szerint ezzel a növekedéssel korrelál a privátbanki szektorban kezelt vagyon alakulása is, ahol még ennél is nagyobb, 13-szoros a növekedés: 2005-ben még 902 milliárd, 2025 elejére viszont már több mint 11 500 milliárd forint vagyont kezeltek az ágazat szolgáltatói. – A náluk őrzött vagyon részaránya két évtized alatt 10 százalékponttal, 1,9 százalékról 11,2 százalékra nőtt a nettó háztartási pénzügyi vagyonon belül, ami alapján megállapítják, hogy „a privátbanki piac elsősorban a szupergazdagok gazdagodásának indikátora, nem pedig a tehetősebb középosztály gyarapodásának tükre – tették hozzá. A gazdagok között is a leggazdagabb néhány ezer ember vagyona gyarapszik igazán, mert a felmérés szerint a hazai privátbanki ügyfelek mindössze 8-9 százaléka birtokolja az összes kezelt vagyon 40 százalékát.

– Miközben 2015-ben még csak Csányi Sándor mondhatott magáénak 1 milliárd dollárt meghaladó vagyont, a leggazdagabbak populációjának várható alakulását összegző, 3-6 éves Blochamps-prognózis szerint 2025 végére már 7, míg 2030-ra 10 publikus dollármilliárdosa lesz Magyarországnak. A legalább 40 milliárd forintos vagyonnal bírók száma a 2025 eleji 75 főről az évtized végéig a 150-re bővülhet, és ha a koncentráció üteme így folytatódik, 2030-ra a magyar háztartások teljes pénzügyi vagyonának akár 17-20 százaléka is néhány száz embernél összpontosulhat – hangsúlyozta Karagich István. A Blochamps hároméves prognózist is közölt, amiben azt írják, hogy 2028-ra 9 dollármilliárdos lesz az országban.