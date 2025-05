Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-05-26 15:00:00 CEST

Persze azért köszönetüket fejezték ki az Egyesült Államoknak a tárgyalási folyamat elindításáért.

„Ez egy olyan pillanat, amely minden érintett számára érzelmi túlterheléssel jár, és érzelmi reakciókat vált ki” – jelentette ki a Kreml szóvivője a BBC kérdésére.

Dmitrij Peszkovot azt követően kérdezte meg a brit közszolgálati média munkatársa, hogy az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán arról írt, mindig is jó kapcsolatban volt Vlagyimir Putyinnal, de valami történt vele. „Teljesen megőrült! Feleslegesen öl meg egy csomó embert, és nem csak a katonákról beszélek” – fogalmazott Donald Trump.

A szóvivő válaszában hangsúlyozta, hogy az amerikai fél által kezdeményezett tárgyalási folyamat beindítása jelentős eredménynek számít, amelyhez komoly erőfeszítéseket tettek. Ennek kapcsán köszönetét fejezte ki az Egyesült Államoknak, valamint személyesen Trump elnöknek a támogatásért és a folyamat elindításában való közreműködésért. Elmondása szerint minden nyilatkozatot és visszajelzést figyelemmel kísérnek, ugyanakkor Putyin elnök mindig olyan lépéseket tesz, amelyeket az ország védelme szempontjából szükségesnek tart.

Peszkov emlékeztetett arra is, hogy korábban a kijevi vezetés fenyegető üzeneteket intézett több külföldi politikushoz, akik Moszkvába készültek a Győzelem Napjának ünnepségére, és ezek a fenyegetések mindenki számára egyértelműek voltak.

Hozzátette, hogy több magas rangú vendég személyesen is megtapasztalhatta, ahogyan a kijevi kormányzat dróntámadást kísérelt meg oroszországi célpontok ellen – beleértve nagyobb városokat és a fővárost is – éppen a megemlékezés előestéjén. Peszkov szerint ezek a próbálkozások továbbra is folytatódnak, ezért elkerülhetetlenek a válaszlépések, és Putyin elnök minden olyan intézkedést meghoz, amelyet Oroszország biztonságának megőrzése érdekében szükségesnek lát.