„Az RMDSZ-nek legkésőbb kormányváltáskor muszáj lesz közelednie Magyar Péterhez”

2025-05-27 05:55:00 CEST

- Nyilván nem szó szerint kell érteni azt, hogy az RMDSZ kémkedik az Európai Néppártban. Magyar Péter inkább arra utalt ezzel, hogy ők Orbán-pártiak, az Európai Néppárt meg nem Orbán-párti - fogalmazott lapunk kérdésére Nagy Attila Tibor politikai elemző a Tisza Párt elnökének hét végi nagyváradi kijelentése után. Nagy Attila Tibor szerint azonban ez inkább csak mellékszála volt az „Egymillió lépésnek” és a nagyváradi rendezvénynek. Az persze látszik – mondta -, amit eddig is lehetett sejteni, hogy az RMDSZ nem lesz barátja Magyar Péternek, hiszen támogatják a Fideszt, Magyar Péter pedig meg akarja dönteni a Fidesz uralmát. Nehéz összhangot remélni egy ilyen konstelláción – tette hozzá a politikai elemző.

- Ha találkozunk a liftben, köszönünk egymásnak. Ennyi – erről beszélt Magyar Péter Nagyváradon, a másfél hetes menete záróakkordjaként tartott szombati sajtótájékoztatón, ahol több kérdést is kapott azzal kapcsolatban, milyen viszonyban van ő és pártja az erdélyi magyarok zömét képviselő a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ). A fenti mondattal az Európai Parlament néppárti frakciójában ülő RMDSZ-képviselőkre utalt, majd később arról is beszélt: noha egy politikai pártcsalád tagjai, ennek ellenére őket nem hazaárulózza a Fidesz, mint a tiszásokat. Megemlítette azt is: egyedül az RMDSZ magyar képviselői szavaztak nemmel, amikor a Tisza csatlakozott a Néppárthoz.

Szerinte a szövetség csak azért maradt még mindig a Néppárt tagja, - ahonnan Magyarék befogadása után Hölvényi György KDNP-s képviselő is kilépett -, hogy kémkedjen a Fidesznek, és rajtuk keresztül a Fidesz a háttérből húzogathassa a szálakat.

Ugyanazt tudom elmondani az RMDSZ-ről, mint a magyar önkormányzatokról – folytatta a Tisza Párt elnöke. Együtt fogunk velük működni akkor is, ha ők a Fideszt továbbra is próbálják a háttérből segíteni. De nem úgy, mint most, amikor a magyar kormány a helyi erőviszonyokat akarja befolyásolni a támogatásokkal, hanem pont fordítva: az Erdélyben és a határokon túli más magyarlakta területeken élők igényeire reflektálnak majd a segítségnyújtással.

- Én nagyon szívesen leülök az RMDSZ képviselőivel, és nagyon örültem volna, ha itt vannak, akár a helyi, akár az országos képviselőik. Annak ellenére, hogy nem etikus módon, a nemzeti egység jegyében jártak el akár a Néppártban, akár máskor, bennünk nincs harag, és készen állunk a partiumi és az erdélyi magyarság érdekeinek közös képviseletére – fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: hamarosan nyílt levélben keresi meg Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökének, hogy az erdélyi magyarságot érintő kérdésekről egyeztessenek. Az erdélyi Krónika megkeresésére Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője a Nagyváradon elhangzottakra úgy reagált: a Tisza Párt elnökének nagyváradi kijelentései elsősorban Magyar Pétert minősítik, valószínűleg magából indul ki, amikor kémnek nevezi az RMDSZ-t, köztudott, hogy a lehallgatások terén nagy tapasztalata van.

Nagy Attila Tibor szerint a mostani viszony valamelyest bizonyára változna, ha Magyar Péter kerül hatalomra, és az erdélyi magyaroknak és magyar szervezeteknek járó magyar állami pénzek fölött az általa vezetett kormány rendelkezne.

Vagyis az RMDSZ-nek legkésőbb kormányváltáskor muszáj lesz közelednie Magyar Péterhez, ám hogy ez a közeledés milyen mértékű lesz, azt előre megmondani nehezen lehet – fogalmazott. Szavai szerint a Tisza Párt vezetője általánosságokban fogalmazott a jövőről, és nem mondta meg, hogy hatalomra kerülése esetén fennmaradna-e például a Bethlen Gábor Alap, mi lenne a Sapientia Egyetemmel, és hány milliárd forint jutna az erdélyi magyaroknak, de sok részlet talán még Magyar Péter fejében sem született meg. Nyilván az RMDSZ is kivár, megvárja a magyarországi választást, hogy felülkerekedik-e Magyar Péter, vagy mégis marad a Fidesz, de tapasztalatok szerint az RMDSZ eléggé alkalmazkodó tud lenni – fogalmazott az elemző.