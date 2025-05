Feloldják az Ukrajnának szállított fegyvereik hatótávolság-korlátozását a nyugati partnerek

Németország;Oroszország;Franciaország;Hollandia;Egyesült Államok;F-16;feloldás;Egyesült Királyság;korlátozások;Donald Trump;légicsapások;Emmanuel Macron;Friedrich Merz;orosz-ukrán háború;

2025-05-26 21:30:00 CEST

Válaszul Moszkva fokozódó ukrajnai légicsapásaira Berlin bejelentette: a szövetségesek nem korlátozzák tovább Ukrajnának szállított fegyvereik oroszországi bevetésének hatótávolságát.

A nyugati partnerek feloldják az Ukrajnának szállított, orosz katonai célpontok ellen használt fegyvereik hatótávolság-korlátozását - jelentette be Friedrich Merz német kancellár. "Nincs többé semmilyen korlátozás érvényben (...) a hatótávolságára vonatkozóan, sem Nagy-Britannia, sem Franciaország, sem a mi részünkről, de az Egyesült Államok részéről sem" - mondta Merz a WDR német közszolgálati csatorna vitafórumán. „Ez azt jelenti, hogy Ukrajna most már megvédheti magát, például oroszországi katonai állások megtámadásával” - tette hozzá a kancellár. „A közelmúltig ezt nem tehette meg, és nagyon kevés kivételtől eltekintve nem is tette.”

Ukrajna korábban az USA-tól, Nagy-Britanniától és Franciaországtól kapott nagy hatótávolságú rakétákat és manőverező robotrepülőgépeket - köztük ATACMS, Storm Shadow és SCALP típusúakat -, de ezeket kezdetben csak a megszállt ukrán területeken tartózkodó orosz erők ellen vethette be. Az amerikai Biden-kormányzat és más szövetségesek csak 2024 végén enyhítettek a korlátozásokon, lehetővé téve Ukrajna számára, hogy ezeket a határ menti orosz területeken lévő katonai célpontok ellen is bevesse. A novemberi amerikai választásokon győztes Donald Trump bírálta Joe Biden volt elnök ezen döntését, s azt ígérte, hogy hivatalba lépését követően rövid úton lezárja az ukrajnai háborút.

A Merz által bejelentett lépést Oroszország veszélyesnek nevezte.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy egy ilyen döntés ellentétes lenne a válság politikai rendezésére irányuló törekvésekkel. Mondta ezt annak ellenére, hogy május közepén Isztambulban a felek három év óta első közvetlen tárgyalásain Moszkva újfent elutasította a Washington és Kijev által javasolt és a béketárgyalások előszobájának tekintett 30 napos tűzszünetet.

Donald Trump amerikai elnök megértette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök félrevezette őt azzal kapcsolatban, hogy készen áll a békére Ukrajnával - mondta francia elnök a BFM francia tv-csatorna szerint. "Ami Ukrajnában történik, az elfogadhatatlan és rendkívül súlyos. Nem lehet azt mondani, hogy készek vagyunk a tárgyalásra, aztán bombázni" - mondta Hanoiban tett látogatása során Emmanuel Macron.

Oroszország az elmúlt három napban tovább fokozta Ukrajna elleni légicsapásait, összesen több mint 600 drónnal és több tucat rakétával támadva az ukrán városokat. Az ukrán légierő szerint Oroszország hétfőre virradó éjszaka kilenc H-101-es cirkálórakétát indított Tu-95MS bombázóiról, valamint rekordszámú, 355 Shahed típusú drónt vetett be.

Trump, aki többször is tűzszünetet sürgetett, és május 19-én két órán át beszélt telefonon Putyinnal, vasárnap határozott rosszallását fejezte ki a legutóbbi eszkalációval kapcsolatban. „Nem vagyok elégedett Putyinnal” - mondta újságíróknak, közösségi csatornáján pedig hozzátette, hogy az orosz elnök „teljesen” megőrült. „Mindig is azt mondtam, hogy egész Ukrajnát akarja, nem csak egy darabját, és talán ez most bebizonyosodik. De ha így tesz, az Oroszország bukásához fog vezetni!” - írta bejegyzésében Trump.

Ukrán és nyugati tisztviselők arra számítanak, hogy Oroszország a nyár folyamán újabb nagyszabású offenzívát kísérel meg, még ha a várható súlyos orosz veszteségek miatt kételkednek is annak várható eredményében.

Elemzők szerint a valóság az, hogy a harctéren kialakult patthelyzetben mindkét oldalon egyre nagyobb jelentőséggel bír a drónháború eszkalálódása, egymás logisztikai és hátországi objektumainak megsemmisítése.

Közben Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter közölte, hogy országa ma elküldi Ukrajnának a megígért 24 darab F-16-os vadászrepülőgép utolsó csoportját. Az átadott gépek az ukrán légtér védelmének megerősítésére és az orosz légitámadások visszaverésére szolgálnak. „Emellett pilótákat és technikusokat képezünk ki, és megosztjuk egymással katonai doktrínáinkat, hogy Ukrajna olyan korszerű fegyveres erőt tudjon kiépíteni, amely megfelel a NATO-tagállamokénak” - mondta Brekelmans. A holland gépeken kívül Ukrajna 19 F-16-osra kapott ígéretet Dániától, 30-ra Belgiumtól és legalább hatra Norvégiától.