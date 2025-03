Itt van Lázár János újabb nagy bejelentése, hogy április 1-jétől takarítás is lesz az InterCity-vonatokon

MÁV;Lázár János;takarítás;vonatok;InterCity;

2025-03-17 13:07:00 CET

Az új tarifákkal már olcsóbbá tettük az utazást, most vonzóvá is tesszük – mondja egy hang Lázár János hétfőn közzétett Facebook-videóján, amelyben az építési és közlekedési miniszter korábbi tízpontos ígéretét népszerűsítik, digitális-animációs formában. – Az InterCityk a legnépszerűbb távolsági járatok, ezért utasok millióinak fontos, hogy a vonatok tiszták és rendezettek legyenek, indulástól érkezésig.

2025. április 1-jétől minden IC-járaton fogsz takarító személyzettel találkozni, akik az utazás teljes időtartama alatt azért dolgoznak, hogy a vonat tiszta maradjon, legyen szó az ülésekről, az asztaloktól vagy éppen a mosdókról. Az első takarító személyzettel ellátott próbajáratok már elindultak. Tíz miniszteri vállalás, hogy a mávozás ne csak olcsóbb legyen, hanem jobb is – hangzik a Lázár János által megosztott videón a Lázár Jánost dicsőítő szöveg.

Lapunk is írt még január elején arról, hogy a tárcavezető olyan úgynevezett Közlekedésinfót tartott, amilyen sem előtte, sem utána nem volt. Akkor valóban tett egy tízpontos ígéretsort, mert a vonatkésések már-már elérték a kritikus szintet.

– Felelősséggel tartozunk azért, hogy a naponta 4,5 millió magyar választópolgár célba jusson, és hogy az ezt végző vállalatok jól működjenek – jelentette ki akkor Lázár János. A felsorolt tíz pontban szerepel az úgynevezett „késési biztosítás intézménye”, a mosdófelújítási program, amelyből már egy el is készült, a most reklámozott takarítás, az ígért járműfejlesztés, a GYSEV felvásárlása, a MÁV-buszok beállítása, a klímák biztosítása vagy vonaton, vagy ha ott nincs, buszon, és lesz majd új mobilalkalmazás is.