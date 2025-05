Magyar Péterről alappal feltételezhető, hogy hazudik

Gulyás Gergely;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-05-28 16:26:00 CEST

Magyar Péter nyilvános megszólalásaiban alappal feltételezhető, hogy nem a valóságnak megfelelő állításokat tesz - felelte arra a felvetésre, hogy az ellenzéki politikus szerint le akarják tartóztatni Ruszin-Szendi Romuluszt. Kiemelte, hogy Magyar Péter eddigi közéleti szerepvállalásában több alkalommal is előfordult, hogy nem az igazat mondta, és erre szerinte több példa is található. Hangsúlyozta, hogy az ügyészségi döntésekre a kormánynak sem befolyása, sem tudomása nincs, ezért az ilyen ügyekkel kapcsolatban más hatóságokhoz kell fordulni. A miniszter azt is hozzátette, hogy jelenleg Magyar Péter részéről csupán állítások hangzottak el.

Megjegyezte továbbá, hogy jelenleg éppen azok érezhetik magukat a legnagyobb biztonságban – köztük az a volt vezérkari főnök, akiről Magyar Péter tett kijelentéseket –, akiket súlyos tettekkel vádolnak, de nem ismert, hogy ezek bűncselekménynek minősülnek-e. A miniszter megfogalmazása szerint gyakran az történik, ami ellentétes Magyar Péter állításaival.