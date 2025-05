Bíróság megakadályozta Donald Trumpot abban, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva importvámot vessen ki az egész világra

Egyesült Államok;Donald Trump;importvámok;

2025-05-29 10:54:00 CEST

A pert kisvállalkozások egy csoportja kezdeményezte, de egy tucatnyi amerikai szövetségi állam is keresetet nyújtott be. Az autó-, illetve az acél- és alumíniumiparra nem vonatkozik.

Egy szövetségi szintű amerikai bíróság szerdán megakadályozta Donald Trump elnököt abban, hogy egy veszélyhelyzet miatt hozott törvény alapján importvámot vessen ki a világ országaira – írja az AP.

A New York-i székhelyű amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság három bíróból álló testületének döntése több olyan per után született, amelyek szerint Donald Trump importvámok kivetésével túllépték a hatáskörét, és az ország kereskedelempolitikáját az ő szeszélyeitől tette függővé. Donald Trump korábban többször április 2-át „a felszabadulás napjának” nevezte, amikor nagyszabású, más országok importadóival dollárra pontosan egyező mértékű vámokat vezetne be.

„A világméretű és a megtorló rendeletsorozat túllépi a nemzetközi szükséghelyzeti gazdasági hatáskörről szóló törvény (IEEPA) által az elnöknek biztosított minden hatáskört” – írta a bíróság az 1977-ben hozott törvényre célozva. A döntés az autó-, illetve az acél- és alumíniumiparra nem vonatkozik, az ezeket sújtó sarc hatályban marad.

A pert kisvállalkozások egy csoportja kezdeményezte, köztük egy borimportőr, a V.O.S. Selections, amelynek tulajdonosa szerint a vámoknak jelentős hatása volt, és a cége talán nem marad életben. Továbbá egy tucatnyi állam is keresetet nyújtott be Oregonnal az élen . A felperesek azzal érveltek, hogy a vészhelyzeti hatáskörökről szóló törvény nem jogosítja fel az elnököt a vámok alkalmazására, a kereskedelmi deficit pedig nem minősül vészhelyzetnek, mivel az Egyesült Államok 49 egymást követő évben kereskedelmi deficitje volt a világ többi részével szemben.

A mindenkori amerikai elnöknek szinte bármikor és bármilyen okból joga van veszélyhelyzetet hirdetni anélkül, hogy bizonyítékokkal kellene szolgálnia a fenyegetésre vagy kérnie kellene a kongresszus jóváhagyását. Korábban megírtuk, hogy április közepéig Trump már kilenc különböző veszélyhelyzetet hirdetett ki, többet, mint bármelyik elnök a modern amerikai történelemben.

Az ilyen intézkedések eredetileg azt a célt szolgálnák, hogy az elnöknek mozgásteret biztosítsanak ritka, nem várt válságok idején, most azonban a veszélyhelyzetek a Trump-adminisztráció intézkedéseinek a gerincét alkotják, lehetővé téve az amerikai elnök számára, hogy a kongresszuson átlépve rendeletekkel kormányozzon. A többi közt veszélyhelyzetre hivatkozva indította el a kereskedelmi háborút gyakorlatilag az egész világ ellen, illetve gyorsította fel az energia- és ásványkincsek kitermelését.