Tompa Imre: Különös folyadék a vér

2025-06-01 11:23:00 CEST

Bámulatos napokat élünk, mint egy összeomló elmegyógyintézet végnapjai, kiguvadt hülyék évadja – az alábbiakban néhány kis színes ebből a kissé nyomasztó karneválból.

Egyébként ahol Hende Csaba alkocsmánybíró lehet, ott minden lehetséges, akkor ez tényleg a korlátlan lehetőségek országa, én pl átoperáltatni tervezem magam – ez úgyis a levegőben van – Tormay Cecillé, és átképzem magam transzveszti náci leszbi dizőzzé, legalább egyből befogad a harcosok klubja. Lehetetlen lépést tartani az események hányásszerű áradásával, ezért most több publinyi (?) témát zsúfolok egy kis irományba.

Először szánalmasnak tűnik a nyugger refluxkommandó kínos nyomulása a kíbertérben, támadnak a járókeretek, de vigyázat. Ez a társadalom sokat emlegetett kettészakításának új, konkrétan életveszélyes fokozása, hogy ez morálisan hogyan minősíthető, arra nem is vesztegetünk szót. De már feltűnt a vérnyuggerek klubjának oldalain az ellenfél dehumanizálása, ami mindig az erőszak előszobája, sőt, a gyilkosság bevezetése. (Seszták Jenő úr) istent kéri, akivel persze ezek hot line vannak, hogy pusztítsa el a tiszásokat és hogy adjon erőt ahhoz is, amikor „vérre van szükség az igazsághoz”. Rubovicky Attila ordítva hangsúlyozza, hogy a „tiszarosok NEM EMBEREK!!!” Ismerős ez a hang. Ez már nyílt, és a prime-miniszter által támogatott ugatása annak a nyilas világnak, azoknak a beszkártos félproli hölgyeknek és uraknak, akik aztán a Dunába lőtték a zsidókat, s újra előmásztak a kő alól a molett főnyilas bátorítására, és fohászkodnak megint, hogy „Ó, ha gyilkolni szabadna újra, csámcsogva, hersegve szívnák a vért”.

Mitől evidens btw az, hogy a pénzt utaló külföldi instruálja azt, akinek utal? A külföldi támogatásról bőséges tapasztalatai lehetnek a Fidesznek, mely, ugye nem létezne, ha annak idején Soros György nem finanszírozza Orbán fizetésétől az irodákig. Logikailag nincs ok-okozati összefüggés a finanszírozás és egy entitás tevékenysége között, miért, hogy evidenciának veszi ezt és beszopja a világ, különösen a Fidesz kevéssé iskolázott és agy(?)mosott támogatói bázisa, mint kacsa a nokedlit? Mondjuk saját magukból indulnak ki: a szovjet-orosz gazdik nyilván jelezni szokták, mit is kérnek cserébe a petrolbizniszből befolyó billiókért. De ettől még a „csúszós lejtő” következtetési hibára emlékeztet, hogy tényként jelentek ki valamit, persze bizonyítás nélkül, ami megtörténhet, de nem szükségszerű, hogy megtörténjen.

Azért elmondanám, hogy ha a Fidesz és Mr Röfi marad a trónon, tuti, hogy meglódul az emigráció. Ugye minap Örményországgal példálóztunk, de van egy ország, amely lassan kiürül. A tízes évekig egymillió ember hagyta el Bulgáriát, köztük 2-300 ezer fiatal, jól képzett, több nyelven beszélő értelmiségi. Gyakorlatilag fiatal értelmiségi réteg már nincs. Bulgária minden európai lista sereghajtója, s mellé lesüllyedtünk minden paraméterben azóta, hogy az Ormány-kormány brillíroz itt Európa peremén. Setényi János oktatáskutató szerint (2012) „a kivándorlás döbbenetes nyomait lehet látni. Akik leülnek tárgyalni, bármilyen szinten, azok kedves, aranyos emberek, de láthatóan egy c2-es csapat tagjai. Elmentek a jó képességű emberek, az egész országban képességproblémákba botlik az ember.” Az elképesztő mértékű elvándorlás mellett katasztrofális demográfiai mutatók és szociális válság színezi a zavaros képet. Setényi szerint kétféle forgatókönyv van: a lengyel és a bolgár. A lengyel fiatalok kimentek, kimennek pénzt keresni, aztán visszatérnek a szülőföldjükre, és ott élik le az életüket. A bolgár modell viszont azt mutatja, hogy a politikai, kulturális, társadalmi viszonyok annyira leromlottak az anyaországban, hogy nem mennek haza az emigránsok, nem bírják a butaságot, a korrupciót, a koszt. Míg Bulgáriából jellemzően a diplomások, Romániából és Lengyelországból a munkásemberek vándoroltak ki, addig nálunk most már az érettségizettek is elindultak. Egy felmérés szerint minden második magyar fiatal azt tervezi, hogy hosszabb-rövidebb időre kivándorol.

Vallomás következik: tévedtem, amikor úgy gondoltam, hogy a még nálunk is kreténebb szerkezetű Románia nem fog tudni ellenállni ennek a populista-nacionalista-szuverenista-vasgárdista-fasiszta-stb áradásnak, ki a csuda gondolta volna, hogy megtörténik a csoda, ilyen az, amikor ilyen fotöjpolitologizáló felületes firkászok okoskodnak; mea maxima vulva, I am very sorry. Akkor is melléfogtam, amikor a harcosok klubját kopasz-különítménynek képzeltem el, nem ilyen protkókommandóként, bár ez még nem lefutott meccs, lehet, hogy a banyatankokból előbújnak még a verőlegyének.