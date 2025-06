Ki nekünk Tormay Cécile?

Ez az írás azokra a kérdésekre próbál választ találni, hogy mely érvek mentén akarták a közgondolkodás centrumába állítani, mely érvek mentén próbálták elrendezni egy olyan, sokak számára esztétikailag is kétséges írónő centrumba állítását, aki 2009-ig eredetileg csekély, szubkulturális olvasóközönséggel rendelkezett. E pár év alatt (főleg 2009-től kezdve), amely a szélsőjobb megerősödésének az időszaka is, felmerülhetett vele kapcsolatban annak a kérdése, legyen-e iskolai tananyag, elnevezhető-e róla utca? Ám az említettek nem csak esztétikai-kulturális kérdések, ezért arra is törekszem, hogy bemutassam: Tormay Cécile nézetei miként vettek részt a jobboldali politikai gondolkodás újraformálásában. Mindebből az is kiderül, hogy milyen érdekek vezérelték a jobboldalt ebben a Tormay-ügyben.