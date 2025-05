A nyolc hangja – A józsefvárosi identitást keresi egy ki mit tud

Budapest;zene;tehetségkutató;VIII. kerület;

2025-05-30 10:54:00 CEST

Aki csak átszalad a budapesti nyolcadik kerületen, annak a zörgő villamos, a rohanó autók az emberek nyüzsgése, aki viszont itt él, annak az ajtók, ablakok mögül kiszűrődő zene is.

Második éve jöhetett létre hétvégén a Hangot a 8-nak! (már) háromnapos esemény a józsefvárosi Gólya és a Kesztyűgyár közös szervezésében, idén tizenegy előadóval. A fellépőkben közös, hogy kezdők, a különbség pedig, hogy milyen műfajban adnak elő: itt helyet kap a country, a trap, a rap, az alter, az elektronikus zene és a metál is. Az esemény nem a hagyományos értelemben vett tehetségkutató, mármint zsűri van és fellépési lehetőség is, de nincs nyertes, ellenben nyeremények vannak, amelyek sokrétű segítséget adnak az itt fellépőknek. Ezek javarészt olyan lehetőségek, amelyekhez egy kezdő zenésznek sokszor évek, befektetett energia, emellett nem kevés anyagi ráfordítás szükséges: stúdiózással, fellépésekkel, demo felvételi lehetőséggel, interjúkkal. A jelentkezéshez egy szigorúbb kikötés van csupán: a fellépők legyenek a kerülethez kötődő emberek, itt élők, dolgozók vagy legyen itt a próbatermük - de van olyan zenekar is, amelynek tagjai más-más országokból származnak ugyan, de a nyolcadik kerületben lettek barátok.

Szerintem létezik a Joe City virtus. Nem mondom, hogy napi szinten találkozom ezzel, de mikor még az Illés utcában laktam, minden éjszaka hallottam az ott lévő, már ikonikussá vált dohányboltból szűrődő éneket, rappet. Nagyon szerettem rá elaludni. Szeretném azt gondolni, hogy létezik a kerület zenéje, mert igazából ezt keressük ezzel - mondja Lezák Liza, az esemény ötletgazdája, a civil kezdeményezésből létrejött Gólya koncertszervezője arról, hogyan mutat túl magán ez a ki mit tud. Korábban pedagógusként dolgozott és munka mellett vett részt Szimfónia programban, ahol hátrányos helyzetű gyerekek zeneoktatásával foglalkozott. Két éve él a kerületben, amelyet azóta is az otthonának érez. – Gólyásként nekem külön fontos, hogy a Gólya ne csak dzsentrifikálja az Orczy utat, hanem az itt lakó emberek azt érezzék, ide bármikor bejöhetnek, mert ez a sajátjuk. Ez egy közösség- és identitás építő projekt is egyben.

Lezák partnere ebben a társszervező Kesztyűgyár Közösségi Ház lett , amely olyan régóta szervez hasonló programokat, hogy az efféle tehetséggondozást már-már hagyományosnak is lehetne mondani a kerületben. Az önkormányzati fenntartású intézmény többek között a Magdolnanegyedben biztosít kulturális és szabadidős programokat minden korosztály számára, de többségükre jellemzően a fiatalok járnak.

Sokféle műfaj előfordul nálunk, de sosem felülről viszonyulunk ehhez, nem mi mondjuk meg, mi a kultúra, a kerület és az érdeklődők igénye alakítja a programokat, ahogyan a zenét is. A Mátyás tér például hagyományosan a kávéházi cigányzenének a fő helyszíne, de a műfajok nálunk keverednek, a rap megfér a jazz, swing mellett. Emellett fontos volt, hogy legyen egyfajta alkotói tevékenység is, akár egy zenés-táncos hip-hop programról vagy egy drámapedagógiai foglalkozásról van szó. Nálunk teret kapnak a fiatalok, az amatőr művészek, hogy megmutassák magukat - ezt már Csőke Zita, a Kesztyűgyár szakmai igazgatója meséli arról, hogyan lehet egyszerre kulturális és társadalmi célja ezeknek a programoknak. Erre példa a rap verseny, amelynek évekre nyúlnak vissza a gyökerei a kerületben, sokak számára „Hangolj rá!” nevű programként lehetett még ismerős. – A rap amellett, hogy nagyon sok fiatalt ér el, úgy gondolom, hogy egy társadalmi korlátokon átnyúló műfaj. Korábban egy szubkultúrához tartozott, aztán mainstream lett. Itt is ezt követjük, ez nem nyolcadik kerületi rap, a műfaj és a lehetőség nagyon sokféle fiatalt összehoz, mindenki hoz magából valamit, különböző társadalmi rétegekből. Arra bíztatjuk a fiatalokat, ne ragadjanak bele egyféle sztereotípiába, használják a tehetségüket, elmondhatják a véleményüket a világról és arról, ami velük történik. Csőke kiemeli, a Kesztyűgyár a programok szervezésén túl mentorálással segíti a fiatalokat, ahogyan tették a ki mit tud fellépőivel is.

A Hangot a 8-nak! programját a szervezők a tervek szerint idővel kibővítenék, de még csak gondolkoznak az ötleteken, egyelőre örülnek, ha sokak fejében a május egyet jelentene az eseménnyel. Akárhogy is lesz, az eredeti elképzelés biztosan nem fog megváltozni: – Nálunk nem lesz nyilvános leégetés, nem hívunk be vicces produkciókat, csak hogy azokon röhögjön a közönség, mint a kertévés tehetségkutatókban. Ez az itt élőkről, az ő hangjukról szól - mondja Lezák.