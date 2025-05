Tehetség vagy sztár kell?

A hét végén a népzenei vonulatot képviselő Fölszállott a páva és az abszolút kereskedelmi trendbe illeszthető Hungary's Got Talent is győztest hirdetett. A milliós nézettségű műsorok azonban nem minden esetben valós tehetséget adnak, sőt kérdés az is, hogy vajon van-e annyi tehetség, amennyit kutatni kívánnak.