Erdélyben Orbán Viktor életforma, az RMDSZ nem fog átállni csak úgy Magyar Péterhez

politika;RMDSZ;Magyarország;Orbán Viktor;Magyar Péter;

2025-05-30 14:07:00 CEST

Orbán Viktor tihanyi beszéde és Magyar Péter nagyváradi bevonulása máig lázban tartja az erdélyi magyar véleményformálókat. Lényegi elmozdulásra a közeljövőben kevesen számítanak, mint ahogy arra is, hogy az RMDSZ kihasználja az alkalmat politikai mozgástere bővítésére.

Zavart okozott az erdélyi magyar választók fejében Orbán Viktor tihanyi beszéde – ismerte el utólag Kelemen Hunor RMDSZ elnök. A magyar miniszterelnök a román elnökválasztás második fordulója előtt a tihanyi bencés apátságban elmondott beszédében megelőlegezte a bizalmat és az együttműködést a szélsőjobb magyarellenes George Simionnak, leszögezve azt is, hogy győzelme esetén a magyar kormány nem fog támogatni semmiféle ellene irányuló szankciót vagy elszigetelési kísérletet, miközben az RMDSZ gőzerővel kampányolt Simion ellen. Az erdélyi magyar szavazók látványosan szembementek a „nemzet miniszterelnökével”, rekordrészvétellel járultak hozzá Nicușor Dan győzelméhez.

A magyarországi nyilvánosságban azonnal felmerült a kérdés, hogy okozhat-e ez törést az erdélyi magyarok többségének Orbán Viktor iránti elköteleződésében, meg tudja bocsátani a közösség, hogy a „magyarfaló” román jelölt mellett állt ki? Hozhat ez elmozdulást a magyar országgyűlési választásokon leadott erdélyi szavazatokban, főképp annak tükrében, hogy már az is felvetődött, hogy az Orbán-kormány a választási törvény újabb módosítására készül, amely határon túli szavazókörzeteket hozna létre, teljes szavazójogot biztosítva a jelenlegi fél (csak listás) szavazat helyett a külhoni szavazóknak, ami ha megvalósul, 5-6 mandátumot is jelenthet, döntően befolyásolhatja a hazai politikai erőviszonyokat.

Erdélyből nézve más a prioritás, jelesül az, hogy az RMDSZ képes lesz-e kihasználni Orbán Viktor bakiját arra, hogy tágítsa saját mozgásterét, javítsa alkupozícióját a magyar kormánnyal való egyre alárendeltebbnek tűnő kapcsolatában vagy marad azon az úton, amely a szlovákiai magyar képviseletet lenullázta és a pozsonyi parlamenten kívüli létre ítélte? Nem kevésbé fontos kérdés az ott élők számára, hogy az RMDSZ vezetése megpróbálja-e visszaállítani a korábbi „egyenlő távolság és egyenlő közelség” elvét a magyarországi parlamenti pártokkal és mindenkori kormánnyal? De mindenekelőtt az, hogy mivel ebben az elnökválasztási kampányban az RMDSZ lényegi támogatást kapott a civil társadalomtól, a tőle és az orbáni politikától egyaránt elidegenedett értelmiségi csoportoktól, megpróbálja-e kihasználni a kivételes pillanatot arra, hogy visszaállítsa a szövetségen belüli pluralitást, a korábbi együttműködést a kritikus értelmiségi csoportokkal is.

Nos, egyelőre úgy tűnik, hogy minden felmerült kérdésre „nem” a válasz, ezt látszik alátámasztani Magyar Péter nagyváradi zarándoklatának fogadtatása is. Az Orbán-rezsim leváltását ígérő magyar ellenzéki politikust nem fogadta ujjongó tömeg Nagyváradon, az RMDSZ helyi és országos politikusai pedig messze elkerülték a rendezvényt. Magyar Péter nyílt támadással indított, a Fidesz Európai Néppárton belüli kémjének nevezte az RMDSZ-t, ugyanakkor partnerséget és együttműködést is ígért a jövőre nézve a szövetségnek, az erdélyi magyaroknak pedig azt, hogy kormánya politikai szimpátiáktól mentesen a teljes közösséget képviselni fogja, és nem tekinti szavazógépnek az erdélyi magyarokat.

Az RMDSZ-ből csupán a szóvivő, Csoma Botond parlamenti képviselő reagált Magyar Péter szavaira. A Krónikának ő azt mondta, valószínűleg magából indul ki, amikor kémnek nevezi az RMDSZ-t, köztudott, hogy a lehallgatások terén nagy tapasztalata van. Közösségi oldalán pedig arra kérve a Tisza Párt elnökét, „hagyja ki ebből az ostoba játékból” az RMDSZ-t. „Felénk úgy tartják, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Az adjon Isten meredekre sikeredett”, zárta sorait.

Csoma Botond lapunk kérdésére megerősítette, hogy az RMDSZ hivatalos álláspontját tolmácsolta. Mint mondta: „Egyelőre azt látjuk, hogy Magyar Péter cselekvéseit az erdélyi magyarok irányában is pusztán a választási logika, a Fidesszel való harca határozza meg. Amikor azt látjuk, hogy igazán meg akarja ismerni az erdélyi magyarok helyzetét, és ez őszintén, a választási logikán túl is érdekli őt, akkor hozunk egy döntést ez ügyben. Magyar Péter indítása, itt a kémvádra gondolok, erősre sikeredett, mi ehhez nem vagyunk hozzá szokva, és nem is akarunk hozzászokni. A nyílt levelet felváltotta a videóüzenet a TikTokon. Szerintünk ez rossz irány – szögezte le. Arra a kérdésünkre, hogy az RMDSZ a Fideszen kívül tart-e bármiféle intézményesített kapcsolatot a magyar Országgyűlés más pártjaival, a szóvivő azt válaszolta, hogy

a mindenkori magyar kormánnyal van intézményesített kapcsolatuk, a politikai pártokkal informális kapcsolatokat ápolnak.

Az RMDSZ-szóvivő szavai egyértelművé teszik, hogy a közeljövőben nem várható közeledés az RMDSZ és a legnagyobb magyarországi ellenzéki erő között, Magyar Péter és a Tisza párt sem várhat barátságosabb fogadtatásra, mint a 2018-as kampányban a kolozsvári szabadelvűek meghívására a városba érkező Karácsony Gergely és az MSZP akkori elnöke, Molnár Gyula. Ekkor történt az elhíresült vacsora is, amiről a pártelnök Kelemen Hunor a következőket nyilatkozta az Új Magyar Szónak: „A vacsorán megkérdezték, hogy szerintünk mit kellene tenniük Erdélyben a választási kampányban. Nagyon őszintén azt mondtam, hogy semmit. Ez teljesen fölösleges időtöltés és energiabefektetés, hiszen én azt gondolom: az erdélyi magyar emberek világosan tudják, hogy kire szavazzanak”.

Az Orbán-féle tihanyi beszédét és Magyar Péter nagyváradi szereplését övező mélységes RMDSZ-csend alapján az is megelőlegezhető, hogy amint Kelemen Hunor az említett interjúban fogalmazott, az RMDSZ a Fidesz-KDNP nemzetpolitikáját jónak és folytatandónak tartja.

A Népszava megpróbált erdélyi konzervatív véleményformálókat is megkérdezni arról, hogy Orbán tihanyi beszéde és Magyar Péter zarándoklata hozhat-e változást ebben a „világosan tudják”-ban, de nem jártunk sikerrel. Azok, akik elmondták véleményüket, mindnyájan ahhoz a kisebbségi, de azért érzékelhetően növekvő táborhoz tartoznak, akik elutasítják nemcsak Orbán nemzetpolitikáját, hanem az általa képviselt teljes illiberális, populista, szuverenista, EU-ellenes politikát, magát a NER-t és a rezsimet.

Székely Ervin nagyváradi jogász, író, újságíró, az RMDSZ korábbi parlamenti képviselője szerint nem okozott különösebb törést az erdélyi magyarok Orbán Viktor iránti elköteleződésében a miniszterelnök tihanyi beszéde. Mint mondta, az Orbán Viktort támogató „hétköznapi magyarokhoz” még nem szivárgott le a tihanyi beszéd valódi mondanivalója, tudniillik az, hogy a magyar miniszterelnöknek sokkal fontosabb egy szélsőjobbos irányítású Románia, amelyik Szlovákia mellett támogatója lehet az Európai Unióban, mint a romániai magyar kisebbség sorsa. Ők azok akik a magyarországi kormánymédia emlőin nőttek fel, érzelmileg azonosultak a Fidesszel és gyakorlatilag mindent elhisznek és mindennek az ellenkezőjét is, ha Orbán Viktor mondja.

A volt politikus szerint az RMDSZ elitjében azonban a tihanyi nyilatkozat „kiverte a biztosítékot”. Forrásai szerint épp azok a vezetők, akik a legközelebb állnak a Fideszhez voltak a leginkább felháborodva és kérdőre vonták Kelemen Hunort, hogy miért nem válaszolt keményebben Orbánnak. Ez érthető, állítja Székely, hiszen számukra nagy csalódást okozott a vezérük. A liberálisabb RMDSZ-esek kevésbé voltak harciasak, mert ők nem is számítottak másra a Fidesz elnökétől. „Számomra nagy kérdés, hogy ez a frusztráció hangot kap-e majd Tusványoson, vagy marad a meghunyászkodás?”, mondta Székely, arra utalva, hogy az RMDSZ vezető politikusai, a pártelnököt kivéve, minden évben rendre az első sorokból hallgatják Orbán éves eszmefuttatásait, látványosan bizonyítva lojalitásukat. Kelemen viszont sosem vesz részt ezeken.

Székely Ervin a jövő évi magyar parlamenti választásokon nem számít jelentős elmozdulásra. Véleménye szerint „az RMDSZ elvesztette a tagság és a szimpatizánsok (értsd: szavazók) fölötti ellenőrzést. Ezek nagy része már rég közvetlenül a Karmelita kolostorból várja az áldást. Ugyanakkor érezhető, hogy az RMDSZ-en kívüli értelmiség, a fiatalok, művészek, romániai magyar vállalkozói réteg, vegyes házasságokban felnőttek egy jó része már jóval a tihanyi beszéd előtt kezdte nagyon kritikusan szemlélni Orbánt és a Fideszt. Ezek tábora úgy érzem, hogy egyre nő.

Miközben a hívek még mindig fanatikusok, a nyitottabb, mobilisabb magyarok eltávolodtak az RMDSZ-től is és Orbán Viktortól is. Magyar Péter szerintem rájött, hogy ezeket az embereket senki sem képviseli, ők rendszerint a román pártokra szavaznak, s most megpróbálta megszólítani őket,

felmutatni, hogy van Orbán Viktorral szemben alternatíva. Egyelőre azonban ezek száma messze elmarad a hívekétől – mondta Székely Ervin.

A volt politikus szerint az, hogy ily könnyen szemet hunynak az erdélyiek a „nemzet miniszterelnökének” az árulása fölött az leginkább a magyarországi kormánymédiának, valamint Orbán Viktor személyének köszönhető, bár az ő varázsa is kezd megtörni.

Képzeljék el azt a vidéki embert, aki a reggeli kávéja mellett a Kossuth Rádiót hallgatja, egész nap verik bele a frászt így a háborútól, migránsoktól, gendertől, LMBTQ-tól, óvodások nemváltó műtététől retteg. Gyurcsánytól, Sorostól, Brüsszeltől.

Napközben a polgármester elmondja neki, hogy mennyi pénzt kapott a magyar kormánytól turulmadár-szoborra, a gyereke a pap bácsi ajánlatával Vácon tanul imádkozástechnikai szakközépiskolában, este pedig elmegy az asszonnyal megnézni a Petőfi-filmet. Számukra Orbán Viktor nem egy a sok politikai opció közül, hanem miliő és életforma.

Ebből a létből pedig nem lehet könnyen kiszabadulni, hiszen a közösség szemében az, aki Orbán Viktort elutasítja, a magyarságát utasítja el. A kisebbségi lét sajátossága, hogy nem kínál alternatívát „a mieinkkel” szemben”.

A magyarországi közhangulat elmozdulása és Magyar Péter erdélyi magyarok felé tett gesztusa nyomán elképzelhető, hogy történik elmozdulás, de Székely szerint ez a változás nagyon lassú lesz. „Magyar Péter ellen a kormánymédia nap mint nap követ el karaktergyilkosságot és ez nem véletlen. Ugyanakkor Magyar jól érzett rá arra, hogy magyar identitástudatot biztosítson azoknak is, akik kiábrándultak Orbánból, vagy sohasem kedvelték. Ha nem hibázik, akkor övé a jövő, de ez a folyamat a jövő évi választásokig nem fog látványos eredményt hozni”, szögezte le a nagyváradi volt politikus.

Kis hezitálás után kimagyarázzák

Székely Csaba marosvásárhelyi drámaíró a maga részéről arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor erdélyi hívei eléggé értetlenkedve fogadták, hogy szeretett miniszterelnökük kiáll George Simion mellett, de szerintem nincs az a tihanyi vagy bármilyen beszéd, ami akkora vihart tudna kavarni, hogy komolyabban megrendüljön a vezérbe vetett bizalom. Orbán Viktor egy próféta, aki a NEReszténység tiszta igéjét szórja, minden szava szent. Ha esetleg olyat mond, ami teljesen ellenkezik azzal, amit az emberek addig gondoltak, semmi gond, kis hezitálás után megmagyarázzák, hogy ezt az új információt hogyan is kell érteni, és stratégiailag miért helyes, sőt zseniális. Vagy ha mégsem, hát egy kis botlás még elnézhető. Mi ez ahhoz a sok jóhoz képest, amit eddig tett? Ennek a fajta gondolkodásnak az az oka, hogy tíz éve a Fidesz uralja Erdélyben az információs csatornák többségét. Egy átlagos erdélyi szinte kizárólag azt látja, hallja és olvassa kedvenc médiáiban, hogy amit Orbán Viktor és a Fidesz csinál, az fantasztikusan jó, mennyeien tökéletes, viszont amit az ellenzék tesz, az undorító, nevetséges, és úgy ahogy van, rossz. Magyar Péter sem tud egyelőre ezen változtatni, bármilyen ügyesen próbálta meglovagolni a tihanyi beszéd miatt keletkezett zavart, ugyanis a váradi gyalogtúrája az M1 és a Hír TV hazug szűrőjén keresztül érkezett az erdélyi emberek otthonaiba. Az egyetlen módja annak, hogy Magyar Péter ezen változtatni tudjon, az, hogy ha kormányra kerül, elzavarja az összes hazug gazembert az állami propagandamédiából.

Nem ezt a lovat akartuk

Eckstein-Kovács Péter szkeptikusabb Orbán Viktor maradandóságát illetően: – Az érzés, szerintem, amit Orbán Viktor tihanyi beszéde Erdélyben okozott, az a csalódottság. Csalódottság, hogy a szeretett Viktor ilyeneket mondhatott. Aztán a szavazáson ritkán látott egységben, az erdélyi magyarok pragmatikusan, a saját érdekeik mentén szavaztak és nem úgy, ahogy azt Orbán sugallta. Nem hiszem, hogy nagy törést szenvedett az Orbán iránti szimpátia. Inkább csak megjelent a szkepszis az orbáni tévedhetetlenséget illetően. Szavazatokat azonban veszíthet a Fidesz jövőre, leginkább az otthonmaradással, a nem részvétellel. Magyar Péter váradi útja bizonyára hozzá fog járulni erdélyi támogatói körének bővülèséhez. És ezzel a magyarországi politikai export, szembenállás be fog gyűrűzni hozzánk is. Én nem ezt a lovat akartam, gondolja a sok erdélyi magyar – mondta korábbi RMDSZ-szenátor, kisebbségügyi miniszter és Traian Basescu volt államfő tanácsadója