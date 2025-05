Szeméttelep, dac, teleportkapu – Így reagáltak a pártok a Budapesten kialakult válságra

Budapest;Karácsony Gergely;inkasszó;Nagy Márton;

2025-05-29 18:22:00 CEST

Gyakorlatilag mindenki a másikban látja a probléma forrását.

Senki sem áll a törvények és jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie - közölte egy csütörtök délutáni bejegyzésében a nemzetgazdasági miniszter a főpolgármester sajtótájékoztatójára reagálva.

Karácsony Gergely az eseményen többek közt arról beszélt, hogy politikai utasítást adtak a Magyar Államkincstárnak, hogy emeljék le a csütörtök délelőtt inkasszált összeget. Azt is tudatta, amennyiben Budapest nem kapja vissza ezt az összeget, akkor hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz, mert a döntés a Karmelita kolostorban született. Emellett ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtanak be, hogy a bíróság kötelezze a Magyar Államkincstárt (MÁK) a 10,2 milliárd forint visszautalására.

Nagy Márton jelezte, Budapest nem fizette meg a szolidaritási hozzájárulást, ezért a MÁK jogosan hajtotta végre az inkasszót ezt azonnali jogvédelemmel összefüggő intézkedés nem akadályozta. Kijelentette, az inkasszó ebben az esetben az adóbeszedés egyik módja, nem pedig egy közigazgatási eljárás része. Ezért azzal szemben a jogvédelmet nem lehet gyakorolni. A szolidaritási hozzájárulás a költségvetés bevétele, ezért az Államkincstár nem csak jogosult, hanem köteles is minden lehetséges intézkedést megtenni a hozzájárulás beszedése érdekében - zárta bejegyzését Nagy Márton.

A kommentmezőben megjelent a főpolgármester is. Karácsony Gergely jelezte, hogy az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy törvénytelen az Orbán-kormány Budapest-ellenes sarcpolitikájának. „Szóval igen: senki nem állhat a törvények felett – leginkább a kormány nem. Úgyhogy vissza a pénzünket. Most! Az inkasszó hivatali visszaélés bűntette. Lehet, hogy nem is ismeretlen a tettes?” - fogalmazott a városvezető.

A Tisza–Karácsony csődkoalíciónak egy év sem kellett, hogy csődbe vigyék az ország leggazdagabb városát - utóbbit már a Fidesz fővárosi frakcióvezetője mondta. Szentkirályi Alexandra egy, a Facebookra feltöltött videóban arról beszélt, hogy anno 214 milliárd forint megtakarítással adták át a várost, ráadásul az iparűzési adó bevételei is a duplájára nőttek. „50 milliárdos törvénytelen lyukat terveztek be a költségvetésbe, majd 50 milliárd forintot kiszórtak a rákosrendezői szeméttelepre. A budapestiek nem kifogásokat és másokra mutogatást várnak a város vezetésétől, hanem azt, hogy biztosítsák a város működését” - vélekedett a politikus.

Facebook Reel beágyazás

Példátlan válsághelyzetbe jutott Budapest - jelentette ki a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Vitézy Dávid szerint azonban most nem azt kell keresni, miben nem értenek egyet, mivel Budapest érdeke az első. Ezt kezdeményeztem is ma délelőtt a főpolgármesternél, hogy igyekezzünk közösen érdemi politikai választ adni a város csődhelyzetére, levágni a korrupció csápjait, és megoldani a közlekedési cégek vezetési válságát. Választ nem kaptam, helyette Karácsony Gergely megint csak a rám szórt átkokkal, hazug személyeskedéssel és vádaskodással válaszolt a mai sajtótájékoztatóján. Már megszoktam, jól bírom a főpolgármester hazugságait, de nem rólam vagy róla szól ez, hanem Budapestről - tette hozzá.

Úgy véli, hogy Karácsony Gergelynek végre az együttműködést kellene választania a dacos sértődöttség helyett. Az ettől való elzárkózással, a szocialista korrupció mindenáron való takargatásával, és az ebből eredő személyeskedő vitákkal, hazug vádaskodásokkal a főpolgármester ugyanis csak kiszolgáltatja a várost a kormány kénye-kedvének. Ezt így nem lehet folytatni, erre rámegy Budapest - zárta sorait Vitézy Dávid.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt közleményében hangsúlyozta, a Fidesz–Tisza többség azért folytatja ezt a politikát, mert úgy véli, a lakosság számára ezek az ügyek távoliak és nehezen érthetők, így nem kell vállalniuk a politikai felelősséget Budapest működéséért. Ez a hozzáállás hosszú távon káoszt teremt, ami mögött politikai haszonszerzés szándéka sejlik fel, akár a városvezetés megbuktatásának céljával. A jelenlegi helyzet előbb-utóbb a közszolgáltatások romlásához, vagy akár megszűnéséhez vezethet – különösen a közösségi közlekedés esetében, amelyet a kormányzat egyébként is jelentős elvonásokkal sújt.

Példaként említették, hogy a Budapest számlájáról azt a pénzt vonta le a MÁK, amelyet működésre szántak. „De persze, kinek van szüksége közösségi közlekedésre, amikor lehet teleportkapukat is építeni…” - tették hozzá. Zárásként úgy fogalmaztak, hogy a frakciók a 2026-os választásra fókuszálnak, de Budapestnek addig is működnie kell.