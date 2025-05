EU-biztos: A tüntetés nem veszélyes a gyerekekre, a Bizottság nem zár ki új lépést a Pride védelme miatt Magyarországgal szemben

Európai Unió;Magyarország;Budapest Pride;jogállamiság;gyermekvédelmi törvény;kötelezettségszegési eljárás;7-es cikkely;Michael McGrath;átláthatósági törvény;

2025-05-27 12:37:00 CEST

Michael McGrath kitért az átláthatósági törvény tervezetére is. Ha az Országgyűlés elfogadja, akkor az Európai Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást is elindíthat.

Minden lehetőséget vizsgálnak, köztük az ideiglenes intézkedések bírósági kérését is, mondta Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos a Népszava kérdésére.

Kedden az EU Tanácsában többek között a magyar jogállamiság kérdése is előkerül, az ülés előtt újságíróknak nyilatkozott a demokráciáért, igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős tagja az Európai Bizottságnak.

A Bizottság szerint a tüntetés egy alapvető jog, és nem jelent veszélyt a gyerekekre. Ezt azzal kapcsolatban mondta McGrath, hogy hétfőn a magyar rendőrség már betiltott egy vasárnapra tervezett LMBTQ+ jogokkal kapcsolatos tüntetést, a nem régiben módosított gyülekezési törvény alapján. Ezzel a kormány a gyermekvédelminek nevezett törvényre hivatkozva korlátozza a tüntetéseket. A biztos hangsúlyozta, hogy már folyik egy per Magyarországgal szemben a gyermekvédelmi törvény miatt, és jelezte, hogy más lépést sem zárnak ki a Budapest Pride védelmének kapcsán.

Itt arra utalhatott, hogy a Bizottságnak a folyó perben lenne lehetősége úgynevezett ideiglenes intézkedést kérni az EU Bíróságán, hogy függesszék fel az ítéletig a gyermekvédelmi törvényt. Ezt ugyanakkor, ha mostanáig tette volna meg a Bizottság, azzal konkrét védelmet biztosíthatott volna a június 28-án tartandó Budapest Pride-nak, amit Orbán Viktor be akar tiltani.

A Biztos kitért az átláthatósági törvény tervezetére is, amely szerinte az uniós alapjogokat és a közös piaci szabályokat is sértené, ezért múlt pénteken levelet írt a Bizottság, amelyben a tervezet visszavonására szólította fel Magyarországot. Ha ennek ellenére is elfogadja az Országgyűlés a tervezetet - ami a legvalószínűbb forgatókönyv-,

akkor további lépésekre készül a Bizottság, akár egy kötelezettségszegési eljárást is elindíthatnak.

Csakhogy az ilyen eljárások akár évekig is elhúzódhatnak, a Népszava kérdésére, hogy nem lesz-e túl késő akkor, ha a civilek és a független média akár heteken belül ellehetetlenülhet, a biztos annyit mondott,

hogy minden lehetséges eszközt vizsgálnak, köztük ideiglenes intézkedések kérését is.

Erre a Bizottságnak akár ma is lenne már lehetősége, méghozzá a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó törvény kapcsán folyó perben, de konkrétumot nem mondott McGrath.

Hangsúlyozta, hogy a hetes cikkelyes eljárásban a tagállamokat tömörítő Tanácsnak van csak szerepe, a Bizottság ott nem tehet többet a folyamatban. Ennek végén akár Magyarország szavazati jogát is felfüggeszthetnék, ha minden tagállam egyetértene ezzel. Információink szerint erre jelenleg nincs esély. Bár a tagállamok többsége szeretne tovább lépni a folyamatban, még nincs meg a kellő négyötödös többség a következő lépéshez sem.