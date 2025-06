Visszamenőleg csaknem félmilliárd forintos bérleti díjat követel a romák önkormányzatától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő;székház;követelés;bérleti díj;MROÖ;

2025-06-02

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szerint az országos roma önkormányzatnak visszamenőleg bérleti díjat kell fizetnie a Dohány utcai székháza után. Hatalmas összegről van szó. Aba-Horváth István, a testület elnöke vitatja a követelés jogosságát.

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata csak kis részben tulajdonosa a Dohány utca 76. szám alatt lévő székházának, a többszintes épületet 914/1085 tulajdoni hányad arányában az állam birtokolja. A roma testület a közelmúltban szembesült azzal, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) bérleti díjat követel az ingatlan használatáért: visszamenőleg öt évre.

Az MNV közlése alapján a bérleti díj 2020-ban – kerekítve – havi 4,5 millió, 2021-ben havi 4,7 millió, 2022-ben havi 5,6 millió, 2023-ban havi 6,4 millió, 2024-ben havi 7,5 millió forint volt (lett volna). Ebben az évben az állam már havi 7,8 millió forinttal kalkulál. Ehhez jön még a 27 százalékos áfa. A tételeket összeadva már közel félmilliárd (több mint 450 millió) forintnál járunk.

Látszólag nincs abban semmi különös, hogy az állam bérleti díjat kér egy tulajdonában lévő ingatlan után, ám Aba-Horváth István, az országos önkormányzat elnöke szerint az eredetileg kötött bérleti szerződésben erről nem volt szó. Kérdésünkre elmondta, hogy a szerződést még az MNV jogelődje, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kötötte 2000-ben az önkormányzat akkori vezetőjével, Farkas Flóriánnal.

A megállapodás értelmében a roma önkormányzat azt vállalta, hogy az ingatlan használata fejében évente két és félmillió forintot költ az épület felújítására és karbantartására. Aba-Horváth István úgy tudja, ha nem is minden évben, de tetemes összegek mentek el felújításra. Más kérdés, hogy a munkálatok dokumentációjának jelentős része hiányzik. Ez általánosságban is komoly gond – jegyezte meg. Nemrég fejeződött be az önkormányzat gazdasági és jogi működésének átvilágítása, jellemző probléma, hogy nem fellelhetők a papírok, amelyek pedig fellelhetők, nehezen áttekinthetők. „Kénytelenek vagyunk külön embert csak azért foglalkoztatni, hogy rendet tegyen az iratokban” – számolt be Aba-Horváth István.

Lapunknak Lakatos Oszkár, az előző testület elnökhelyettese is megerősítette, hogy jelentős felújítások történtek, az ezt tanúsító papírok hollétéről azonban neki sincs tudomása. Az, hogy bérleti díjat kellene fizetni, számára is az újdonság erejével hatott.

Aba-Horváth István magyarázata szerint azért „csak” öt évre visszamenőleg kellene megfizetni a bérleti díjat, mert a régebbi követelések már elévültek. Hangsúlyozta: semmi nem utal arra, hogy megállapodás történt volna bérleti díj fizetéséről, amelynek összegszerűségét és jogosságát is vitatja. Az önkormányzat költségvetésében nem is szerepelt, és most sem szerepel ilyen tétel. Az MNV viszont arra hivatkozik, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján nem tud eltekinteni a bérleti díj megfizetésétől, szintén a jogszabályi előírások a követelés mérséklését sem teszik lehetővé.

Az adóhatóság – ahogyan azt a Népszava megírta – korábban a földhivatalhoz fordult, kérve, hogy a tartozások miatt jegyezzen be végrehajtási jogot a Dohány utcai székházra. Aba-Horváth István tájékoztatása szerint ezt az ügyet időközben már sikerült rendezni.

Az országos önkormányzat elnöke „személyes egyeztetések és tárgyalások útján” szeretné békésen, mindkét fél számára elfogadható módon rendezni a jogvitát. Ehhez közgyűlési felhatalmazást is kapott. Elengedhetetlennek tartja Sztojka Attila, a Belügyminisztérium romaügyi államtitkárának közreműködését, akit felkért, hogy vegyen részt az egyeztető tárgyalásokon. Ha nincs más megoldás, azt kéri, hogy 2026. február 1-étől 60 havi részletfizetési lehetőséget biztosítsanak az önkormányzat számára. Aba-Horváth István és a közgyűlés méltányosnak, a nemzetiségi feladatok elvégzése érdekében elvárhatónak tartaná, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata ingyenesen használhassa a Dohány utcai székházat.