Használtan is 6-8 milliárd forintos Bombardier Global 5000 luxus magánrepülőgéppel bővült a NER-kedvenc cég flottája

Budaörs;luxusrepülő;Fly-Coop Kft.;

2025-06-02 09:51:00 CEST

Ez lesz az első, Magyarországon regisztrált luxus magánrepülőgép.

Egy Bombardier Global 5000-es luxusrepülőgéppel bővült a budaörsi székhelyű Fly-Coop Kft. flottája – írja a 24.hu. A portál kiemeli, ez lesz az első, Magyarországon regisztrált gép a kanadai gyártó Global sorozatából, a NER leggazdagabbjai eddig külföldön regisztrált példányokat használtak előszeretettel.

A 24.hu felidézi, a kínálat bővítéséről egy svájci repülős szaklap, a ch-aviation.com számolt be április végén, azt követően, hogy a gép megkapta a magyar hatóságoktól az új, HA-EAR lajstromjelet. A szaklap szerint a 2009-es gyártású, ultra nagy hatótávolságú sugárhajtású repülőgép

először március 6-án állt szolgálatba magyar felségjelzés alatt, akkor Ausztrián belül repült karbantartásra, majd április 11-én visszatért Bécsbe, ahol további felújítási munkákat végeznek rajta.

A korábbi tulajdonos a csaknem 150 repülővel rendelkező amerikai Solairus Aviation volt, amely interkontinentális utakra használta a gépet.

A 24.hu forrásai szerint

egy olyan használt Bombardier Global 5000-ért, amelyet a bécsi reptéren fotóztak le, 15-20 millió eurót (6-8 milliárd forintot) is elkérnek a piacon.

A hvg.hu összefoglalója szerint a 24.hu megkereste a Fly-Coopot, mely azt állította, hogy nincs szó vásárlásról, nincs és nem is volt a tulajdonukban soha ilyen repülőgép, de arról, hogy milyen konstrukcióban került hozzájuk, nem adott információt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium oldalán található aktuális lajstromlistában a Fly-Coop üzemeltetőként szerepel. A hivatalos regisztráció szerint a tulajdonos egy ciprusi offshore cég. Az Aeroblue Engineering Ltd.-t néhány éve alapították Nicosiában, és egy magyar férfi, Baljer Lajos Csaba tölti be az igazgatói posztot.

Sokáig egyébként egy osztrák bejegyzésű Bombardier Global 6000-es volt a NER-elit kedvenc gépe. A portál felidézi, az OE-LEM lajstromjelű repülőt rendszeresen használta Mészáros Lőrinc és családja, de Orbán Viktor és Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa is repült a fedélzetén. Szíjj egy másik, hasonló géppel is utazgatott. Az év elején pedig egy még újabb, 22 milliárd forintot érő magángéppel fotózták le Mészárost és feleségét, Várkonyi Andreát a budapesti reptéren. Az OE-LOT, osztrák lajstromjelű Bombardier Global 6500-asról a felcsúti milliárdos elismerte, hogy hozzá köthető. Ezzel utazott a szombati BL-döntőre is Münchenbe, amit – mint azt a 444-nek elárulta – nem érez túlzásnak.