Nagy Márton tárcája a bankok profitéhségétől óvja a magyarokat, persze Ukrajna és az Európai Unió mellett

– A lakossági kamatstop eddig már mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatokkal szemben, és jelenleg is több mint 286 ezer jelzáloghitel szerződés esetében nyújt védelmet. A kamatstop bevezetésétől 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt az érintett családok zsebében – hangoztatta az NGM, állítva, hogy a kamatstop intézménye a több százezer magyar család mellett a hazai bankrendszer stabilitását is védi, akik megmenekülnek attól, hogy a nemfizető, bedőlt lakossági hiteleken jelentős veszteséget szenvedjenek.

Ezzel szemben az NGM állítja: „Profitéhségnek nincs helye, a magyar kormány továbbra is minden eszközével azért fog küzdeni, hogy megvédje és tovább támogassa a családokat, az otthonteremtést. A forrásokat ugyanis nem Ukrajnára vagy a bankok profitjának további hizlalására, hanem a magyar családokra kell fordítani.” – Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok tízezrei veszíthették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztőrészletek miatt – hangoztatta a Nagy Márton által vezetett tárca, majd elmúltnyolcévezett egyet, mert szerintük „nem ismétlődhet meg a balliberális-korszak hitelezési- és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a családokat”.

A bankok szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, és annak meghosszabbítása a magánjogi jogviszonyokba avatkozik be alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul, különösen úgy hogy a bevezetésekori indok már nem áll fenn, azaz már rég nincs koronavírus-veszélyhelyzet Magyarországon.

