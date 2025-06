Demonstrációs és sztrájkbizottságot hoznak létre a fővárosi szakszervezetek, azonnal tárgyalni akarnak Orbán Viktorral is

demonstráció;Budapest;szakszervezet;Karácsony Gergely;Orbán Viktor;sztrájkbizottság;

2025-06-02 14:01:00 CEST

Az érdekvédők levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakciókhoz.

Demonstrációs és sztrájkbizottságot hoznak létre a fővárosi önkormányzati cégeknél működő szakszervezetek. Egyben csatlakozásra szólítanak fel minden reprezentatív érdekvédelmi szervezetet, hogy szükség esetén egységesen demonstrálják, milyen súlyos helyzetet teremtene, ha a fővárostól elvont 50 milliárd forintos szolidaritási adó miatt megbénulna Budapesten a közszolgáltatás – írják közös közleményükben az érintett szakszervezetek.

Az érdekvédők minden fővárosi frakciónak írtak, arra kérve őket, hogy politikai hovatartozástól függetlenül fogjanak össze, és mentsék meg együtt az összeomlástól Budapestet. Az Orbán Viktornak címzett levelükben pedig a miniszterelnök saját felelősségére is rámutattak. A szakszervezetek

azonnali konzultációra hívják az érintett feleket, Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét és Orbán Viktor miniszterelnököt.

A lapunkhoz is eljuttatott közlemény kiemeli, hogy amennyiben az Orbán-kormány elveszi a főváros pénzét, akkor heteken belül megszűnik a budapesti közszolgáltatás, s komoly veszélybe kerül mintegy 27 ezer ott dolgozó ember megélhetése. Az érdekvédők egybehangzóan úgy vélik, hogy ebben a helyzetben a fővárosi képviselőknek „kutya kötelességük” lenne összefogni, és politikai hovatartozástól függetlenül arra törekedni, hogy kirántsák a gödörből – és a kormány markából – Budapestet. Ezt levélben is közölték minden egyes fővárosi képviselővel. A működési csőddel ugyanis a kormány nemcsak az ellenzéki vezetésű fővárost bünteti, hanem komolyan lefékezi a magyar gazdaságot is, s ez előbb utóbb minden magyar embert sújtani fog – írják, hozzátéve: összezár ilyenkor minden politikus, aki Budapestért és valójában a magyar gazdasági fejlődésért tenni akar. A szakszervezetek követelik, hogy a fővárosi frakciók tegyék félre a kicsinyes vitáikat, s együttműködésre, megoldásra törekedjenek.

– Számunkra első a szolgáltatást működtető dolgozók védelme, minden más csak utána jöhet. Ezt a hozzáállást várjuk a főváros működéséért, túléléséért, jövőjéért felelős politikusoktól is

– olvasható a közleményben.

A szakszervezetek demonstrációs és sztrájkbizottság létrehozásával jelzik, hogy készek együtt elmenni a falig. A bizottság azonban elsősorban tárgyalást szorgalmaz – és ennek minden feltételét is hajlandó megteremteni – a miniszterelnök és a főpolgármester, Karácsony Gergely között.

Az összefogott szervezetek a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT) rendkívüli összehívását követelik, s elvárják, hogy erre a munkáltatói oldal képviselői a témával kapcsolatos konkrét véleménnyel érkezzenek.

A levélírók a szolgáltatás összeomlásának súlyos hatásai közül csak néhányat említenek: leállnak az olyan alapvető szolgáltatások, mint például a közlekedés, közvilágítás, szociális intézmények. A csőd azonnal tovább gyűrűzik, hiszen az állami kézben lévő HÉV és Volán sem kapja meg az elszámolás alapján neki járó összegeket, az emberek nem jutnak el a munkahelyekre, így megbénul az összes Budapesten és környékén működő vállalat működése. Egy ilyen drámai helyzetben – ami a pénzelvonás után bármikor bekövetkezhet – nem jutnak el a tanulók az iskolákba, a betegek és a szakszemélyzet a kórházakba, orvosi intézményekbe. A működési zavar napokon belül kiterjed az egész országra, a gazdaságra, s végső soron a GDP drasztikus visszaeséséhez vezet. A szakszervezetek biztosak benne, hogy a folyamat híre nem maradna országhatárokon belül, a nemzetközi hitelminősítők hátrébb sorolnák Magyarországot, ami már az amúgy is gyengélkedő gazdaság miatt államcsődhöz vezethet. Ez senkinek nem lehet érdeke – szögezik le a közleményben.

A szakszervezetek tudják, hogy mekkora veszélyt jelent, ha a főváros fizetésképtelenné válik, ezért annak elkerülése érdekében azonnali konzultációra hívják az érintett feleket, Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét és Orbán Viktor miniszterelnököt is.

– Nincs idő kivárásra, halogatásra, a megoldást most azonnal kell megtalálni addig, amíg nem késő

– zárják közleményüket a Budapestért dolgozó munkavállalókat képviselő szervezetek.

Karácsony Gergely hétfő délután a Facebook-oldalán közölte, a BKV-dolgozókkal való találkozón kapta a hírt, hogy demonstrációs és sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek. „Indokolt és érthető lépés a sztrájk előkészülete, a ma délutáni találkozónkon részletesen is lesz módunk erről is beszélni. Úgy van, ahogy arra a szakszervezetek is utalnak felhívásukban: aki Budapestet csődbe akarja lökni, azt Budapest magával rántja. A Budapest-ellenes politika az állam csődje” – jelentette ki. A főpolgármester kiemelte, a szakszervezetek kezdeményezik, hogy Orbán Viktorral tárgyaljon a kormány politikájának következményeiről, és közölte, hogy ő bárhol, bármikor készen áll erre.

„A Budapest-család 27 ezer dolgozója, az őket képviselő érdekképviseletek pontosan értik: nem mehet így tovább, hogy Budapest finanszírozza az államot. Nem mehet úgy tovább, hogy a Budapesttől elvett pénzzel a költségvetés lyukait akarják betömni, miközben azok a lyukak egyre nagyobbak. Elszegényítik Budapestet, miközben szegényedik az ország, csak az oligarcháik gazdagodnak. Azt üzente a minap a leggazdagabb a helikopterről nekünk is: húzzanak haza. De mi itt vagyunk otthon, Budapesten. A városunkért elmentünk a falig, ha kell, át is megyünk rajta. Mert Budapestnek működnie kell, Budapest élni akar, nem csak túlélni” – írta Karácsony Gergely.