Forró dróton hívta Szijjártó Péter Szergej Lavrovot

2025-06-02 18:20:00 CEST

Nem volt olyan téma, amiben ne értettek volna egyet. Bár a magyar külügy vezetője most brutálisnak és hosszúnak jósolta az orosz-ukrán háborút, de szerinte az amerikai-orosz kapcsolatok jót tesznek majd. Moszkvai kollégája megerősítette neki, sokáig lesz még itt orosz olaj és gáz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Orbán Viktor által sebtiben összehívott Védelmi Tanács ülés előtt a biztonság kedvéért tárcsázta kollégáját,az őt kitüntető Szergej Lavrovot – derült ki a fideszes politikus Facebook-videójából, amelyet azzal vezetett fel, hogy az elmúlt napok brutális katonai akcióiból levonta a következtetést: ez a háború – az orosz-ukrán, amely nem mással, mint Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójával kezdődött több mint három éve és három hónapja – brutálisabb és hosszabb lesz, mint azt remélték.

A magyar diplomácia vezetője amiatt is aggódott, hogy felerősödnek az Orbán-kabinet elleni támadások a „békepártiságuk” miatt, és, hogy „belenyomják őket” a szomszédban zajló háborúba. – Erről beszéltem mintegy fél órán keresztül Lavrovval. Áttekintettük a háborús, illetve, a pusztító katonai akciók következtében előállt helyzetet, a béke lehetőségét és esélyét, mert mi a béke pártján állunk, tűzszünetben és béketárgyalásokban vagyunk érdekeltek – magyarázta, hogy miért is kell neki egy agresszor ország külügyminiszterével csevegnie. Sőt, köszönetet mondott kollégájának, hogy kezdeményezték az isztambuli orosz-ukrán tárgyalások folytatását.

Szijjártó annak is nagyon örült, hogy Lavrov nem csak vele, hanem az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval is beszélt, ami – ahogy fogalmazott – nekünk jó hír, mert a háború eszkalációjának esélye kisebb. Ezzel gyengítette korábbi állítását ennek az ellenkezőjéről. Minden esetre nem csak kérte, de még biztatta is orosz kollégáját, hogy maradjon kapcsolatban az amerikaiakkal, és Moszkvából megnyugtatták őt.

Sőt teljes egyetértés volt magyar-orosz energetikai együttműködés folytatásáról, mert – sorolta az évek óta hangoztatott propagandisztikus elemeket – Magyarország ellátásához kulcsfontosságúak az orosz energiahordozók. Az orosz földgáz és kőolaj biztosítja, hogy a magyar családok fizessék a legalacsonyabb rezsiköltséget Európában. Erről biztosította Szijjártó Pétert Szergej Lavrov azzal, hogy hosszú távon számíthatunk az oroszokra.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter átszámolta Orbán Viktor által bejelentett négyszeres energiaárakat, ha Ukrajna EU-tag lenne, és most már „csak” kétszeres-háromszoros rezsiköltséggel fenyegette meg a magyar állampolgárokat, ha „az Európai Bizottság, Brüsszel elvágná az orosz kapcsolatainkat”.