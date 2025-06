Elkezdte módosítani a Fidesz az ellehetetlenítési törvényt, Soros György magánszemélyként akár most is támogathatná Orbán Viktor pártját

Soros György;ellehetetlenítés;átláthatósági törvény;

2025-06-03 08:17:00 CEST

A hivatalosan Halász János által benyújtott javaslat első verziója még a magyar kettős állampolgárok támogatásait is külföldinek minősítette.

Korábban kiderült, hogy miközben a Fidesz külföldi és belföldi forrásaitól is megpróbálja elvágni azokat a sajtóorgánumokat és civil szervezeteket, amelyek nem tetszenek neki , előszeretettel várja a külföldi forrásokat. A törvényt így aztán még módosítgatják kicsit, laítottak rajta egy kicsit

Ez a lazítás arról szól, hogy az eredeti, hivatalosan Halász János által benyújtott üldözési törvényből kivették azt a részt, hogy a magyar kettős állampolgárok által adott támogatás is külföldi pénznek számít. Ez egyébként egy elég érdekes helyzetet is szül - hívja fel a figyelmet a Telex - ugyanis magánszemélyként elvileg akár Soros György is utalhatna valamelyik magyar pártnak, lapnak vagy civil szervezetnek, anélkül, hogy az külföldi támogatásnak számítana. (Ironikus, de külföldi támogatás nélkül a Fidesz nem is létezne, a Soros Alapítvány 1986-ban a Rajk Szakkollégiumot hatmillió, a Bibó Szakkollégiumot pedig 5,8 millió forinttal támogatta. Ez volt az a két intézmény, amelyből a Fidesz kinőtt, de Soros György később, a párttá alakulás alatt bőkezű volt a Fidesszel, amelynek négymillió forint értékű eszközadományt és 4,2 millió forint készpénzt adott. Maga Orbán Viktor 1989-ben tízezer dollár értékű ösztöndíjat kapott a Soros Alapítványtól, hogy az Oxfordi Egyetemen tanulhasson. Ezután 30 évvel, 2017-ben Soros György és bevándorlásról vallott állítólagos nézetei a nemzeti konzultáció témájává váltak Magyarországon – a szerk.)

A kérdések persze továbbra is fennmaradnak, például, hogy a Fidesz hogyan ellenőrzi, hogy a külföldről adakozó valóban rendelkezik-e magyar állampolgársággal, ha ezt sehol sem kell feltüntetni, továbbá, hogy hogyan ellenőrzik, hogy a külföldről küldött pénz közvetve vagy közvetlenül nem valamilyen külfölditől érkezett-e. Eközben az átláthatóságinak nevezett szájkosár- vagy ellehetetlenítési törvény a többi között azt várná el a feketelistára tett sajtótermékektől és civil szervezetektől, hogy a pár ezer forintos magyarországi adományaik eredetét is igazolják.