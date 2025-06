Új szál a Madeleine-ügyben, a nemi erőszak miatt elítélt Christian Brückner egykori portugáliai lakhelye környékén vizsgálódik a német rendőrség

rendőrség;üdülőhely;Madeleine McCann;

2025-06-03 13:40:00 CEST

Különös figyelmet szentelnek kutaknak, romoknak és víztartályoknak.

A Metropolitan Police-tól származó értesülés alapján a Bundeskriminalamt német szövetségi rendőrség keddtől portugál kollégák támogatása mellett 21 földterületen végez intenzív kutatást a Praia da Luz üdülőhely és a parasztház közötti több mint 40 kilométer hosszú sávban, ahol 2007-ben a jelenlegi első számú gyanúsított, Christian Brückner szállt meg. A kutató osztagok különös figyelmet szentelnek kutaknak, romoknak és víztartályoknak.

A most 48 éves férfi egy osztrák asztalossal, Michael Tatschllal osztozott a teljesen lerobbant ingatlanon. Mindketten öt hónappal Madeleine eltűnése előtt kerültek ki a börtönből, ahova azért kerültek, mert dízelolajat loptak el kamionokból.

A The Times napilap emlékeztet arra, hogy Brückner 2020 óta számít első számú gyanúsítottnak, miután a közösségi hálón terjedő információk szerint online fórumokon nyíltan írt pedofil hajlamáról, illetve egy kislány elrablásáról és meggyilkolásáról.

2000 és 2017 között töltött sok időt Algarvéban, jelenleg a végéhez közeledik hétéves börtönbüntetése, amiért 2005-ben betört egy 72 éves amerikai turista bérelt apartmanjába Praia de Luzban, majd megerőszakolta a nőt. Egy évvel ezelőtt felmentették viszont öt lány megtámadásának és egy ír nő megerőszakolásának vádja alól. A német igazságszolgáltatás eddig nem talált elég bizonyítékot ahhoz, hogy Brückner ellen vádat emelhessen a Madeleine-nel szemben elkövetett bűncselekmény miatt. Mobiltelefonja hálózati adatai szerint a végzetes éjszakán az üdülőhely szomszédságában tartózkodott.

Portugál rendőrök, akik értékes időt vesztettek rögtön 2007. május 3-a után, amikor az orvos szülőket gyanúsították meg kislányuk meggyilkolásával, majd további hamis nyomokat követtek, legutóbb 2023-ban végeztek jelentősebb kereséseket, akkor a Praia da Luztól mintegy 30 kilométerre elterülő Barragem de Arade rezervoár környékén. Ugyanezen víztároló 2008-ban is intenzív nyomozás színhelye volt. Akkor egy portugál jogász, Marcos-Aragao Correia finanszírozta a búvárok lemerülését, miután állítólag fülest kapott arról, hogy a mélyben található Madeleine teste.

Mint erről az eset történtekor és újabb fejlemények idején lapunkban is részletesen írtunk, 2007. május 3-án este az akkor hároméves Madeleine és csecsemő ikertestvérei a Praia de Luz nevű üdülőhelyen aludtak szobájukban, miközben a szülők barátaikkal vacsoráztak közvetlen közelükben egy étteremben és gyakorta ellenőrizték őket. Este 10 órakor azonban Kate McCann üresen találta Madeleine ágyát és a kislány az időnként felcsillant remények ellenére azóta sem került elő. Kate és Gerry McCann a dráma múlt havi évfordulóján sajtóközleményben jelezték, hogy "ha nem is tudnak hírekről beszámolni, továbbra is minden követ megmozgatnak immár 22. születésnapját betöltött lányuk megtalálása érdekében". Ebben a brit hatóságok is segítségükre vannak, áprilisban a belügyminisztérium újabb 108 ezer fontot (51,6 millió forint) biztosított a Scotland Yardnak, hogy folytathassa a nyomozást.