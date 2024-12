Csatlakozásra hív az AVON az erőszak ellen

Az AVON Magyarország is csatlakozik ahhoz a petícióhoz, amelyet hazai nőszervezetek indítottak az Isztambuli Egyezmény mielőbbi ratifikálása érdekében. A kozmetikai vállalat több tízezer tanácsadónőjét és vásárlóját vonja be az aláírásgyűjtésbe, ezzel is kifejezve a téma iránti elkötelezettségét.