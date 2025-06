Vizsgálják, milyen hatásokkal jár, ha teljesen leválik az orosz energiáról az Európai Unió

Európai Unió;energia;Oroszország;földgáz;Európai Bizottság;vizsgálat;kőolaj;leválás;

2025-06-07 19:19:00 CEST

A tagállami vezetők még 2022 márciusában, nem sokkal Oroszország Ukrajna elleni inváziójának kezdete után mondták ki egyhangúlag - tehát Orbán Viktor egyetértésével -, hogy meg kell szüntetni az orosz energiafüggőséget.

Vizsgálja az Európai Bizottság az orosz energiáról való európai leválás lehetséges hatásait, amiről hamarosan kiadnak egy úgynevezett munkadokumentumot - értesült a Népszava. Ezt egyszerre fogják bemutatni azokkal a jogszabálytervekkel, amelyekkel fokozatosan kivezetnék az orosz importot a gáz, a kőolaj és a nukleáris energia területén is az egész unióból 2027 végéig. A júniusban bemutatandó csomag annak az útitervnek a jogi lépéseit tartalmazza, amit az Európai Bizottság még május elején prezentált.

Azóta az orosz szén importját teljesen betiltották, ahogy a gáz és a kőolaj behozatala is jelentősen csökkent, igaz a cseppfolyós gáz (LNG) behozatala némileg növekedett is, bár sokkal kevésbé, mint amekkora bevételtől a Kreml elesett az orosz gáz kiváltásával.

Információink szerint a teljes leválás célját a tagállamokat tömörítő Európai Tanács ülésén 25 tagállam üdvözölte, csak Magyarország és Szlovákia ellenezte, ahova továbbra is a vezetéken át érkező orosz olaj a legfőbb forrás. Idén januárban a hazánk és északi szomszédunk felé történő gázimport megszűnt Ukrajnán keresztül, ugyanis a megtámadott ország befejezte a területén áthaladó tranzitot, amiért heves kritikát kapott Kijev a két országból. Azóta Szerbia felől érkezik hozzánk a gáz.

Budapest és Pozsony kifogása szerint a teljes leválás megdrágítaná az energiát és pénzügyi kompenzációt kérnének a leválásért cserébe. Orbán Viktor egyenesen úgy nyilatkozott, inden évi 800 milliárd forinttal többet kellene fizetnie a gázért, ha máshonnan szereznénk be azt.

A Center for the Study of Democracy nevű elemzőközpont májusi tanulmánya szerint a magyar és szlovák energiaimportból 5,4 milliárd euró adóbevétele származott a Kremlnek 2022 óta.

Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen néhány hete újságírói kérdésre megerősítette, hogy szorosan együttműködnek az érintett tagállamokkal technikai és politikai szinten is. Fokozatosan és előre tervezett módon tiltanák ki az orosz eredetű energiahordozókat, ezért elkerülhető az ellátási zavar és a jelentős hatás az árakra. Várhatóan erről tartalmaz majd részleteket a bemutatásra váró doumentum. Ugyanakkor nem csak a két, általában is oroszbarát közép-európai kormánynak maradtak kétségei a tervvel kapcsolatban. A brüsszeli Politico lap a napokban arról írt, hogy két jelentős LNG importőr, Franciaország és Belgium is - amely főleg tranzitország -, kételyeket fejezett ki a terv egyes elemeit illetően. Igaz, a jogszabályok végső szövegére majd az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is rá kell bólintania. Bár még számos jogi részlet kérdéses, a hírek szerint a csomag egyetlen pontjának elfogadásához sem kell egyhangúság, vagyis nem kell tartani magyar vagy szlovák vétótól.

Az Európai Bizottság idén májusban a teljes leválásról szóló tervet első körben még a konkrét jogszabálytervek nélkül ismertette. Az új jogszabályok az infrastruktúra helyett a kereskedő cégeket céloznák, első körben a rövid távú szerződéseket szüntetnék meg. Egyes meg nem erősített hírek szerint az egészségügyért és állatvédelemért felelős magyar biztos, Várhelyi Olivér ügyrendi kérdésekre hivatkozva gátolta meg, hogy már májusban hivatalosan is elfogadhassa a tervezetet az Európai Bizottság biztosi kollégiuma.