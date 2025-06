Jeszenszky Géza hazatérhetett a kórházból

kórház;merénylet;emberölés kísérlete;Jeszenszky Géza;lábadozás;

2025-06-06 13:42:00 CEST

Az életveszélyesen megtámadott volt külügyminiszter már otthonában lábadozik, a kötelezően előírt pihenés mellett igyekszik pótolni lemaradásait a munka terén.

Alig pár nappal azután, hogy Jeszenszky Géza életére tört egy férfi, a volt politikus már otthonában lábadozik – írja a Blikk.

A volt politikust csütörtökön már haza is engedték a kórházból. Aznap este már családi programon is részt vett, pénteken pedig bekötött fejjel ugyan, de otthonában fogadta a lap riporterét. Jeszenszky Gézát már most az foglalkoztatja, hogy mielőbb bepótolja lemaradásait a munka terén: több íráson dolgozik, amiket határidőre kell leadnia, így a kötelezően előírt pihenés mellett ezeket szeretné befejezni.

A héten tartóztatta le a Fővárosi Törvényszék azt a 70 éves G. Ferencet, aki vasárnap délután kőműveskalapáccsal támadt Jeszenszky Gézára és a feleségére a Ferenciek terén lévő lakásuknál. A volt külügyminiszter életveszélyes koponyasérülést szenvedett, felesége egy kisebb ütéssel megúszta a támadást.

A rendőrség előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsította meg a támadót. G. Ferenc beismerte a bűnösségét, ám azt állította, véletlenszerűen választotta ki az áldozatait. A volt külügyminiszter azonban közölte, ugyanez a férfi már korábban is megtámadta.