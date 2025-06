Ezen a héten Karácsony Gergely volt célkeresztben, és kiderült, hogy legközelebb ősszel lehet nagy toborzás a Harcosok Klubjába

Karácsony Gergely;Orbán Viktor;Menczer Tamás;Szentkirályi Alexandra;Harcosok Klubja;

2025-06-07 11:08:00 CEST

A 444 szerint a nindzsajelmezes profilképet választó Orbán Viktor – illetve az ő nevében író admin – küldte csatába a kommenthadsereget a főpolgármester ellen.

Miután belesett annak a WhatsApp-csoportnak az üzeneteibe, ami szerinte „valóban az igazi lehet”, a 444 bemutatta, hogyan is működik az Orbán Viktorra felesküdött Harcosok Klubja.

A portál szerint ezen a héten Karácsony Gergely főpolgármesterre rakták rá a célkeresztet. Az alaphangot a nindzsakormányos profilképet választó Orbán Viktor – vagy hát az ő nevében író admin – adta meg kedden azzal, hogy a napi dolgairól szóló üzenetében többször leírta: Budapest csődben van, és a harcosokat beavatta abba is, hogy az ügyben tárgyal Szentkirályi Alexandrával. Az üzenetből világos volt, hogy a Fidesz délelőtti elnökségi ülésén ez is téma, egy másik üzenetében pedig újra a főváros csődközeli helyzetéről írt. És

adott egy hárompontos sulykolni valót a klubtagoknak azzal az utasítással, hogy ezt kommenteljék a főpolgármester minden posztja alá.

De a Harcosok a Karácsony Gergely elleni csatához más muníciót is kaptak:

a Fidesz visszaléptetett főpolgármester-jelöltje, a párt fővárosi vezetője, Szentkirályi Alexandra kifejezetten nekik készített videót. Ez úgy végződik: „harcosok, a csata most dől el. Ők hazugsággal harcolnak, de nekünk az igazság a fegyverünk. Szóval irány Budapest, kommenteljetek, posztolajtok, hallassátok a hangotokat! Mi itt vagyunk és harcolunk, de most rátok is szükség van.”

ehhez jött egy kevésbé szigorú, lazának szánt Gyopáros Alpár-üzenet is.

és ezek után következett a pontos eligazítás, amit Orbán iránymutatása alapján Menczer Tamás vezényel le, ő többször is precízen elmondja, hogy mi a konkrét teendő.

A 444 megjegyzi, a hadsereg szemmel láthatóan rá is szállt Karácsonyra, az egyik Facebook-posztján 2400 komment volt, sorra jöttek a fideszes és fidelitasos politikusok, elemzők és a harcosok klubja ennél civilebb tagjai is. Volt, aki egy az egyben bemásolta azt, amit kapott, míg az ügyesebbek beleszőttek pár mondatot a kiadott alapok mellé.

A portál által megismert üzenetekben a gépezet most sokkal inkább Karácsonyt támadta, mint a Tiszát. „A Karácsony-Tisza koalíció ennyit tud” megjegyzésen kívül Orbánnak csak egy utalása volt Magyar Péterre, mikor azt írta, hogy „az ellenfél egyre mulatságosabb”. A mondat alá pedig az Ahogy a gazda látja egyik Facebook-videóját linkelte be, amiben a gazda Magyart gúnyolja, és mezőgazdasági munkára hívja. Ő egyébként egy vas megyei őstermelő, aki elvégezte a Megafon influenszerképzését. Ugyanezt a videót egy másik üzenetben is ajánlgatta

azzal, hogy a harcosok is készítsenek ilyen videókat.

Direkt iránymutatást ugyanakkor sem a nindzsa-miniszterelnöktől, sem Menczer Tamástól nem kaptak a Tisza elnökének ekézésére.

A 444 kiemeli, a klubtagoknak kiküldött, a napirendjéről szóló üzenetekben Orbán a bennfentesség érzését próbálja kelteni a tagokban azzal, hogy tőmondatokban beszámol arról, mi fog történni. Ezekből nem sok minden derül ki, de lehet, hogy sokan megelégednek azzal is, ha ők előbb tudják, mint mások, hogy

Orbán telefonon beszél Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével,

fogadja Milorad Dodikot vagy Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét,

a születésnapján meglátogatja édesanyját és örül annak, hogy aznapra időzítették a BL-döntőt, ahova ki is ment.

Az üzenetek végén Orbán is visszaszámolt a következő választásig, ami ez alapján április 12-én lehet, húsvét után egy héttel. Kiderült az is, hogy újabb nagy toborzás csak ősszel lesz majd, az erről szóló rész így hangzik: „A 10.000 új klubtagból tegnapig beléptettünk 7000-et. És még rengetegen akarnak csatlakozni. De őket csak a következő körben vesszük fel. Majd ősszel. Most munkába állítjuk a most csatlakozó 10.000-et.”

A Fidesz májusban hirdette meg Harcosok Klubja elnevezésű mozgalmát a digitális szabadságharcosok toborzására. Az elnevezés nem saját találmány, eredetileg Chuck Palahniuk ukrán származású amerikai író 1996-os regénye jelent meg Harcosok klubja címmel, amely alapján később film is készült. Azonban – mint arról Lévai Richárd marketing specialista beszélt lapunknak – hiába hirdetettet digitális harcot a Fidesz, a közösségi oldalak logikája nem így működik, több technikai nehézséggel is szembe kell néznie a kormánypártnak.