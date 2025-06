Akadálypályára kerül Orbán Viktor kommenthadserege, a fő ellenség a legyőzhetetlen algoritmus lesz

elemzés;internet;Orbán Viktor;algoritmus;kommentelés;akadály;Harcosok Klubja;

2025-06-04 11:07:00 CEST

Mindegy, hogy egy komment pozitív vagy negatív, az algoritmus jobban fogja pörgetni a bejegyzést.

Hiába hirdetettet digitális harcot a Fidesz, a közösségi oldalak logikája nem így működik, több technikai nehézséggel is szembe kell néznie a kormánypártnak – mondta lapunknak Lévai Richárd marketing specialista.

– Meglepődnék, ha nem szólalna meg a vészcsengő a közösségi médiával foglalkozók fejében amiatt, hogy Orbán Viktor kommenthadsereget szervez. Az Európai Unióban sok szó esik arról, hogy ezek az oldalak milyen hatással vannak a közéletre, az emberekre, és felmerülhet, hogy az EU legközelebb pont ezért „koppint” akár a Facebook fejére – mondta Lévai Richárd. Mint arról lapunk is beszámolt, az Orbán Viktor által meghirdetett harcosok klubja elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a párt többek közt kommentelőkkel is erősödjön az online térben.

Egy irányított kommentelő tömeg létrehozása a közösségi médiában, különösen a Facebookon (feltehetően a kormánypárt elsősorban erre a platformra gondol) sok tekintetben ütközhet technikai akadályokba. Lévai Richárd elmondta, a legtöbb ilyen oldal úgy működik, hogy figyeli, a posztok mennyi interakciót, tehát like-ot, kommentet kapnak, mennyien osztják meg, vagy küldik tovább a posztot az ismerőseiknek üzenetben. Az algoritmus kiemeli a hírfolyamban azokat a posztokat mindenkinek, amikhez az ismerősei szóltak hozzá. De az is számít, milyen sokan nézik meg például a videókat. Minél többen, annál jobban fog terjedni, virális lesz. Ám nem csak ez számít, egyre nagyobb szerepe van az ajánló rendszereknek.

– A TikTok behozta azt a trendet, hogy a mesterséges intelligencia alapú algoritmus figyeli, milyen tartalmakat fogyasztanak a felhasználók. Vagyis ha valaki főzős videókat szeret nézni, akkor nagyobb arányban fogja azt feldobni neki az oldal. Ezt már a többi közösségi oldal is elkezdte alkalmazni, így a Facebook is. Tehát ha az a cél, hogy minél több emberhez jusson el egy kormányzati üzenet, akkor ugyan számítanak majd a kommentek, de az is, hogy egy felhasználó egyébként mit olvas, mit néz szívesen. A reakcióknál pedig mindegy, hogy egy komment pozitív vagy negatív, az pörgetni fogja az algoritmust.

Vagyis ha egy kormánypárti kommentelő Magyar Péter posztja alá azt írja, hogy poloska, az is növelheti a politikus posztjának elérését, és képes áttörni a „véleménybuborékokat” a terjedéssel

– fogalmazott a szakértő.

Ráadásul a Facebook fel van arra készülve, hogy lefülelje a „centralizált bot” hálózatokat. Vagyis amikor olyan közösségimédia-fiókokról van szó, amelyeket nem valós személyek kezelnek, hanem automatizált szoftverek irányítanak, és ezek a programok emberi közreműködés nélkül is képesek tartalmakat közzétenni vagy interakcióba lépni a platformon. – A Meta negyedéves jelentése kitér arra is, hogy hány hamis profil van a Facebookon. Az összes felhasználó 8-10 százalékát azonosítják nem valódi emberhez kapcsolódó profilként. Bár a harcosok klubja esetében nem szoftver robotokról van szó, ha nagy számban jelennek meg hasonló tartalmú üzenetek a felhasználók egyes csoportjainál, elvileg a Facebook azt is képes felismerni, hogy ezek kívülről, központilag irányítottak, még úgy is, hogy valós emberek állnak mögöttük. Például ha valaki kirak egy üzenetet arról a harcosok klubja saját irányítási rendszerében vagy egy hozzájuk tartozó, zárt Facebook-csoportban, hogy mindenki kommenteljen Orbán Viktor alá, akkor a Facebook rájön, hogy az az ember tömeg egy linkről érkezett a miniszterelnök posztja alá. A kommentek attól még megjelennek, de az írás terjedését már megakadályozhatja az algoritmus – magyarázza Lévai Richárd.

A szakember hozzátette, mindez egy dologra alkalmas lehet: a szimpátianövelésre. – A hívők körében azt a benyomást keltheti a sok like és pozitív komment, hogy az adott politikus népszerű. Bár az, hogy ez szavazatra váltható-e, már egyáltalán nem biztos – fogalmazott.

Noha a Harcosok Klubja elsősorban a Facebook aktivitásra irányult, a TikTok-ról sem szabad elfeledkezni, hiszen az a fiatalok elsődleges platformja. Viszont az egész más logikával működik. Részben ott egyáltalán nem lehet politikai hirdetéseket feladni, másfelől, ahogy arról már esett szó, sokkal inkább a tartalomfogyasztási szokásosok számítanak. Tehát sokkal kevésbé fontos, hogy mi mennyi reakciót kap, és hogy ki-kit követ az oldalon. – Az utóbbi időben azt látom, hogy pár politikus olyan tartalmakat tölt fel, ami nem politikáról szól. Például Tuzson Bence, vagy Vitályos Eszter is „tudta-e?” videók gyártásába fogott. Tehát ha valaki eleve ilyesmiket néz, akkor annak ellenére fogja látni ezeket a videókat, hogy egyébként a politika nem nagyon érdekli. Viszont ez megint csak szimpátianövelésre alkalmas, ugyanis, ha Tuzson Bence elkezd politikáról beszélni a videóiban, azt már nem biztos, hogy olyan nagy arányban fogja feldobni a platform ugyanazoknak az embereknek, akik a többi, más jellegű videóikat megnézték.