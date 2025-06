Vitézy Dávid szerint a MÁV is szolidáris lehet Budapesttel, mert összeomlott a közlekedés a balatoni fővonalon

Orbán-kormány;Budapest;Karácsony Gergely;MÁV;Vitézy Dávid;tömegközlekedés;BKK;

2025-06-06 18:05:00 CEST

Eközben a MÁV-nál már bemondták, hogy Karácsony Gergely a hibás.

„Úgy tűnik, a MÁV is szolidaritást vállal Budapesttel! És nem elégszenek meg nyúlfarknyi tízperces leállással: a hosszú hétvége előtti pénteken a legforgalmasabb balatoni fővonalon összeomlott a közlekedés műszaki hiba miatt”- írta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Facebookon.

A várospolitikus eztán komolyra fordította a szót és jelezte Orbán Viktornak, hogy mielőtt Budapestnek ajánl „segítséget”, előbb segíthetne a MÁV utasain a vasúti beruházások és járműbeszerzések újraindításával. „Lázár János pedig foglalkozhatna vonatok helyett csak lovakkal, ha úgyis annyira aggódik értük” - tette hozzá, utalva arra, hogy az építési és közlekedési miniszter a Kincsem parkba se akarja engedni a Budapest Pride-ot, a lovak védelmére hivatkozva.

„Persze, látom előre, a kormányzat szerint ez valójában siker. Hiszen ma várhatóan új rekordot dönt a néhány napja bevezetett Lázár-kupon, a késés miatti jegyvisszatérítés. Már várom a közleményt, hány millió forintot fizettek ma vissza. Óriási siker lesz!” - fogalmazott Vitézy Dávid.

Mindeközben lassan a közösségi közlekedés is a politikai propaganda színterévé válik, ugyanis miután a BKK járatain Karácsony Gergely személyesen mondta be, hogy mi miért történik a jelenlegi krízishelyzetben, az Orbán-kormány a MÁV-on keresztül már válaszolt is az utasoknak, 11:30 és 12:30 közé időzítve, vagyis akkortájt, amikor a budapesti tömegközelekedés 11:50 és dél között figyelmeztetésképpen leállt 10 percre. A Telex szerint a MÁV fedélzeti tájékoztató rendszerrel rendelkező elővárosi motorvonatain az alábbi felvétel hangzott el:

„Kormányzati információ: tisztelt utasaink, a főváros felelőtlen gazdálkodása és csődközeli helyzete veszélybe sodorta a budapesti közlekedést, illetve a vármegye- és országbérletek elfogadását. A MÁV-csoportra azonban ebben a helyzetben is számíthatnak a fővárosban és az agglomerációban közlekedők. Továbbra is változatlan feltételekkel szállítjuk utasainkat.”

A budapesti krízishelyzetet azzal idézte elő az Orbán-kormány, hogy a szolidaritási adó megnövelésével, annak inkasszálásával és ezzel párhuzamosan egy iparűzési adó-csökkentésre vonatkozó döntéssel lényegében kirabolta a főváros bankszámláját.