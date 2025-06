Vitézy Dávid: Lázár János arra utasította a MÁV-ot, hogy a sokat késő vonatokat tüntessék el a vonatinformációs rendszerből

„Több MÁV-os vezetői forrásom is jelezte, hogy Lázár miniszter, gondolom a batidai vadászkastélyban dühöngve a pünkösdi hétvége totális leégése után, azt az utasítást adta szóban a MÁV-nak, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben a továbbiakban” – jelentette ki Vitézy Dávid a Facebook-oldalán megjelent bejegyzésben.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint mindez azért történt, mert számos, egy óránál is többet késő vonatról tett közzé képernyőképet a napokban.

„A jelenleg is 40-60 perc késéssel közlekedő IC 864 és az Ex 19704 Kék Hullám a Balatonra már el is tűntek a térképekről és a vonatinformációs rendszerből. Így persze az automatikus késés-visszatérítés sem fog működni – ügyes”