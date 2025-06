Orbán Viktor megüzente harcosainak, hogy a Tisza Párt vezetését mutató felmérések mind hazugságok

Fidesz;Orbán Viktor;kormánypropaganda;közvélemény-kutatások;Menczer Tamás;Tisza Párt;Harcosok Klubja;

2025-06-11 09:45:00 CEST

A miniszterelnök gondolatait Menczer Tamás tolmácsolta.

A Parlamenti Szalonban tartott előadást Orbán Viktor tegnap este, az ott elhangzottak egy részét Menczer Tamás tolmácsolta a Fidesz Harcosok Klubja néven futó online trollhadseregének - számolt be róla az Index.

A lap munkatársa egy héttel ezelőtt jutott be a legfanatikusabb Fidesz-híveket tömörítő WhatsApp-csoportba. „Amit az ellenfél mond, az egy blöff. Az egész egy blöff” - sulykolta nekik Menczer Tamás, összegezve Orbán Viktor előadásának legfontosabb állításait. Eszerint Orbán Viktor elmondta nekik, hogy mindaz, amit a közvélemény-kutatások mutatnak arról, hogy a Tisza Párt immár utcahosszal veri a Fideszt, az mind hazugság, és a kormánypárt sokkal erősebb pozícióban van.

Azzal indokolta állítását, hogy a Voks 2025 néven futó Ukrajna-ellenes szavazáson legalább kétszer annyian vesznek részt, mint a Tisza Párt szavazásán. Azt nem tette hozzá, hogy ez utóbbi egy hónapig sem tartott és nem költöttek el közpénzmilliárdokat a hirdetésére. A fideszes szavazás ezzel szemben már idestova két hónapja tart, és még az oltásregisztrációs e-mail címeken is azzal bombáznak, sőt, a Fidesznél korábban rejtélyes levéltolvajokat vizionáltak, miután közel sem töltötték ki annyian az íveket, mint azt a kormánynál feltehetően gondolták. Orbán Viktor csak május 22-én, majdnem hat hét elteltével tudta bejelenteni, hogy megérkezett az egymillió szavazat. Ennek ellenére a fideszes harcosokkal most azt közölte a miniszterelnök (Menczer Tamáson keresztül), hogy az az egyetlen hiteles mérőszám a valós erőviszonyokról a Fidesz és a Tisza Párt között.

A miniszterelnök ezúttal is hozta a már megszokott paneleket:

„Nekik Ukrajna a fontos, nekünk Magyarország. Ők háborút akarnak, mi békét. Ők föderalisták, mi szuverenisták vagyunk.”

Ezt követően természetesen Magyar Péter ellen is fanatizálták a fideszes harcosokat: „Gyurcsányt legyőztük, de jött helyette egy másik szereplő, hiszen a demokrácia egy verseny. A régi baloldalt legyőztük, az újat egy diszkóliberális figura vezeti. Azonban akik a háttérben finanszíroznak és irányítanak, azok ugyanazok” - tolmácsolta a miniszterelnök mondandóját Menczer Tamás. „A Tisza mögött is ugyanúgy ott van Brüsszel, a Soros-hálózat, a külföldi multik, a balos oligarchák” - közölte, utóbbiak közül meg is nevezve konkrétan Bige Lászlót, Bojár Gábort és Bajnai Gordont.

A szokásos panel kíséretében tisztázták azt is, hogy Orbán Viktor ezúttal sem fog semmiféle vitát vállalni az ellenfelével. „Valójában a Tisza Párt gazdáival van dolgunk, ezért a miniszterelnök velük vitatkozik” - olvasható az útbaigazítás.

Orbán Viktor közölte, hogy jelenleg 20 ezren vannak a Harcosok Klubjában, de célul tűzte ki a 40, majd 100 ezres létszámot. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza Párt is működtet saját Harcosok Klubját, amelyet Visszhangnak neveznek, állítása szerint innen például nemrég Lázár János közösségi médiás posztjainak megtorpedózását szervezték.

A kormányfő úgy véli, hogy a Tisza Párt vezetésének érzete „kizárólag a digitális tér miatt van”, ahol nagy a zaj, de „az nem a nép hangja”.