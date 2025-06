Alkohol- és drogproblémákkal vádolják Magyar Pétert a Harcosok Klubjában, a Tisza Párt elnöke tesztre készül, az őszi Iron Man-versenyre várja Orbán Viktort

Fidesz;Orbán Viktor;alkohol;vádaskodás;drogteszt;kihívás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-06-10 14:09:00 CEST

Maga a miniszterelnök szállt be a Fidesz Harcosok Klubja néven futó aktivistahálózatába. A célba vett ellenzéki vezető a haját és a vérét is adná, hogy kiderüljön az igazság.

Magyarország még 306 napig hivatalban lévő miniszterelnöke, O. Viktor Mihály pünkösd ünnepén egy olyan hazug bulvár cikket küldött meg a gyáva Harcosok Klubjának, amely szerint én alkohol és drog problémákkal küzdök – írta egyik keddi Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ezzel 444 aznapi cikkére utalt, amely szerint pünkösdhétfőn Orbán Viktor – vagy a nevében a Harcosok Klubja adminja – megosztott egy linket a csoportban ezzel a felvezetéssel: „Úgy látom, odaát elmentek otthonról. Baj van a toronyban. Tágult tudattal nem jó színpadra lépni.”

Orbán a szintén a kormánypropagandát ontó Bennfentes.net egyik posztját osztotta tovább a híveinek, amelyben olyan címmel közöltek lejárató anyagot, hogy „Magyar pünkösdkor is be volt lőve? Szürreális videót adott”, és amelyben azt taglalták, hogy szerintük Magyar Péter egyre súlyosabb alkohol és drogproblémákkal küzd. A miniszterelnök által is terjesztett poszt azóta már nem elérhető a Facebookon, és a Bennfentes oldalán sem látható.

Mindezekre reagálva közölte Magyar: „Itt szeretném jelezni a felcsúti szarkának, hogy ebből egy szó sem igaz. Ahogy korábban is, most is bármikor hajlandó vagyok alávetni magam bármilyen drogtesztnek. Akár a véremből, akár a hajamból is vehetnek mintát. Egy kérésem lenne, hogy Orbán hozza el ugyanerre a drogtesztre a vejét és a közvetlen munkatársait: Rogán Antalt, Deutsch Tamást, Szájer Józsefet és Habony Árpádot.”

– Jelzem továbbá, hogy jó bort is csak minimális mennyiségben fogyasztok, mert nem szeretnék a közéletben megforduló harcosokhoz hasonlóan idő előtt meghízni. Sőt igyekszem a rajtam lévő 3-4 kilogramm súlyfelesleget is eltüntetni intenzívebb sportolással. Tudja, miniszterelnök elvtárs, ahogy már a rómaiak is tarották: Mens sana in corpore sano. Ép testben, ép lélek. Ha olyan embereket keres, akik napi 2-3 üveg drága francia pezsgőt fogyasztanak, akkor csak nézzen körül kormányülésen – írta Magyar Péter, aki feltette Orbán Viktornak a kérdést: Találkozunk ősszel az Iron Man-en? Majd végül egy jó erős székely pálinkát is ajánlott a kormányfőnek, mondván az segíthet neki összeszedni a bátorságát, hogy kiálljon vele egy nyílt, élő vitára.