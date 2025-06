Már tilos energiaitalt venni a gyerekeknek

gyermekvédelem;kiskereskedelem;energiaital;koffein;

2025-06-11 17:47:00 CEST

Ám a dobozos jegeskávék ugyanolyan kockázatot jelentenek és ezek nem esnek korlátozás alá.

A mai naptól tilos energiaitalt vásárolniuk a kiskorúaknak – hívta fel a figyelmet cikkében a Telex.

A jogszabály értelmében 18 éven aluliak nem vásárolhatják meg azokat az energiaitalokat, amelyek koffeintartalma meghaladja a 100 ml-enkénti 15 milligrammot, vagy olyan összetevőket tartalmaznak, mint a ginzeng, L-arginin, inozitol, glükuronolakton vagy taurin. Ezek az anyagok szinte minden energiaitalban megtalálhatók, és bár több közülük természetes eredetű – például aminosavak, növényi kivonatok vagy cukorvegyületek –, kombinált hatásuk és hosszú távú biztonságosságuk nem kellően feltárt, ezért időről időre aggodalmak merülnek fel az ilyen italokkal kapcsolatban.

Az energiaitalok koffeintartalma jellemzően 25 és 32 mg között mozog 100 ml-enként, így egy doboz általában 62–80 mg koffeint tartalmaz. Külön figyelmet érdemelnek az 500 ml-es kiszerelések, például a Hell márka termékei. Ezek a gyártó szerint ugyanannyi koffeint tartalmaznak, mint a kisebb dobozok, de a hígítás miatt nem esnek a tiltás hatálya alá – koffeintartalmuk a cég közlése szerint 56 százalékkal csökkentett.

Soltész Erzsébet dietetikus arra figyelmeztet, hogy a koffeines üdítőitalokhoz hasonlóan a koffeines tejitalok sem ajánlottak gyermekek számára. Véleménye szerint problémásak lehetnek azok az italok is, amelyek első ránézésre ártalmatlannak tűnnek – ilyenek például a jegeskávék –, mivel egyetlen adagjuk koffeintartalma megegyezik egy eszpresszóéval. Emellett ezek a termékek gyakran jelentős mennyiségű cukrot tartalmaznak: egy dobozban 20–30 gramm található, ami körülbelül 7–10 kockacukornak felel meg. Ez azt jelenti, hogy már egy ilyen ital elfogyasztásával is megközelíthető vagy akár túl is léphető a napi ajánlott hozzáadottcukor-bevitel.

Vannak azonban olyan italok, amelyek nem esnek a tiltás hatálya alá, így továbbra is megvásárolhatók kiskorúak számára is. Ilyenek például a különféle zsírtartalmú tej- és szójatejalapú italok.

Ezzel szemben a szabályozás nem vonatkozik a bolti, dobozos jegeskávékra, holott ezek többsége jelentősen meghaladja a koffeinre vonatkozó határértéket, amelyet az energiaitalok esetében már egészségügyi kockázatként kezelnek. Egy főzött csésze kávé koffeintartalma általában 50 és 130 mg között mozog, ugyanakkor ezek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy mesterséges anyagokat, miközben megőrzik a kávé természetes előnyeit.

A bolti jegeskávék koffeintartalma dobozonként jellemzően 80–100 mg között alakul – már ha ez az adat egyáltalán fel van tüntetve. A legmagasabb értéket a Hell dupla espressója mutatja, de a márka többi jegeskávéja, illetve a Milli, a Starbucks és különböző áruházláncok saját termékei is jelentős koffeintartalommal rendelkeznek – ezekben jellemzően 85–90 mg található egy dobozban. Emellett vannak olyan márkák – például a Mizo vagy a Müller –, amelyek nem közlik a koffeintartalomra vonatkozó adatokat termékeiken.