L. Simon László: A borzalmas állapotban lévő Vajdahunyadvár fejlesztését is szolgálja, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Gödöllőre költözik

Gödöllő;L. Simon László;Mezőgazdasági Múzeum;

2025-06-12 16:11:00 CEST

Vármentés a Ligetben.

„A Vajdahunyad vára katasztrofális állapotban van, s felújítani nem lehet úgy, hogy benne van az intézmény” – jelentette ki L. Simon László a közösségi médiában. A frissen kinevezett miniszteri biztos kérdéseinkre lapzártánkig nem, de egy több mint ezer megosztásnál járó, Kecskés Márton építőmérnök által írt Facebook-posztra reagált így, amelyben Kecskés hevesen kritizálta a múzeum költöztetésének tervét. Az építőmérnök megjegyezte: „nem volt kérdés, hogy odaérnek a Mezőgazdaságihoz is”, majd sorra vette, szerinte hogyan tette tönkre a kormány az Iparművészeti Múzeumot, a Néprajzi Múzeumot, a Természettudományi Múzeumot, a Hadtörténeti Múzeumot és a Közlekedési Múzeumot is, fejlesztés címszóval.

L. Simon László hozzászólásában úgy reagált, ő minden múzeum fejlesztésnél azt az álláspontot képviselte, akkor költözzön a múzeum, ha már van hova.

Kiemelte, a Néprajzi Múzeum esetében például akkor még kormánybiztosként javarészt az ő rábeszélésére döntött úgy a kormány, hogy a Liget Projekt első épülő múzeuma a Néprajzi legyen. Az Iparművészeti helyzetét pedig „egyik legnagyobb bánatának” nevezve így reagált: „Az Iparművészeti felújítási terveit akkor rendelte meg a kormány, amikor én kulturális államtitkár voltam (az bizony már 12 éve volt). A tervek már akkor elkészültek, később kétszer át is dolgozták őket, s sikeres közbeszerzést is lebonyolítottak. Nem tudom, mégis miért nem álltak neki” – fejtette ki. A miniszteri biztos kiemelte, a Vajdahunyadvár fejlesztésével az intézmény „új kulturális funkciót” kap majd. Itt L. Simon László arra utalt, hogy a várban létrejön majd egy konferenciaközpont és egy Magyarország történelmét bemutató kiállítás is – ahogyan azt Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a Gödöllői Királyi Kastélyban bejelentette. Arra a kérdésünkre, hogy miért pont Magyarország történeti kiállítást hoznak létre a várban (többek között a Magyar Nemzeti Múzeum fényében) és nem veszélyeztetheti-e a projektet a 2026-os választás, L. Simon Lászlótól nem érkezett válasz.

A fejlesztéstől a kormány a turizmus fellendülését várja, mind Gödöllőn, mind pedig a Vajdahunyad várában. Előbbivel kapcsolatban L. Simon is megjegyezte hozzászólásában, hogy „remek logisztikai adottságokkal rendelkezik”. Kecskés bejegyzésénél arra a hozzászólásra, amely szerint a Nemzeti Múzeumot is sikerült úgy felújítani, hogy működött benne a múzeum, L. Simon úgy reagált, a Vajdahunyad várával sokkal nagyobb problémák vannak, ezért nem lehetséges. „Tehát szó nincs a Budapest ellenességről. Én ráadásul rajongásig szeretem a fővárost, el sem tudom képzelni az életemet nélküle” – tette hozzá a szőlész-borász mérnöki diplomával is rendelkező biztos.

A minisztérium sajtóközleménye szerint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár a tervek szerint 2029-ig költözik Gödöllőre, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) épületébe. Ez azt is jelenti, hogy az új intézmény a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-Történeti Szakmúzeumot is magába olvasztja majd.

Kérdéseinkkel kerestük a szakmúzeum illetékeseit a jelenleg hatezer négyzetméteren működő tárlatot érintő változásokkal kapcsolatban. Válaszukban kiemelték, a folyamat tervezési fázisban áll, egyelőre annyi bizonyos, hogy a szakmúzeum tárlata kiegészíti majd a MATE Szent István Campusán nyíló kiállítást. L. Simon László a bejelentés során elmondta, majdnem 15 ezer négyzetméternyi terület várja majd a látogatókat. Kerestük Gödöllő polgármesterét, a bejelentésen is részt vevő Gémesi Györgyöt többek között azzal kapcsolatban, hogy a projekt milyen anyagi terhet ró a városra, de lapzártánkig nem érkezett válasz.