Büntetett előélet miatt nem dolgozhatna a gyerekvédelemben az a három ember, akit a letartóztatott javítóintézeti igazgatóhoz lehet kötni

gyermekvédelem;javítóintézet;gyermekvédelmi intézmények;

2025-06-13 05:55:00 CEST

Kérdéseinkre a Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem válaszolt.

- A Szőlő utcai javítóintézet igazgatója mellett több olyan dolgozó is átment a kifogástalan életvitel vizsgálatán, akinek előélete miatt meg kellett volna buknia az ellenőrzésen - állították gyermekvédelmi forrásaink. Három, J. Péter Pálhoz, a budapesti javító május végén letartóztatott vezetőjéhez köthető személyről tettek említést, akik büntetett előéletük miatt elvileg nem dolgozhatnának gyermekvédelmi területen, ám egyikük Nagykanizsán, ketten pedig a Szőlő utcában foglalkoznak a gyerekekkel.

A kifogástalan életvitel ellenőrzését a Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bukásához vezető kegyelmi ügyet követően vezették be. Az eljárás, melynek során a vizsgálatot végző Nemzeti Védelmi Szolgálat a gyermekvédelemben dolgozók előélete mellett a velük egy háztartásban élők bizonyos adataira is kíváncsi volt, komoly ellenérzéseket váltott ki. Emiatt jelentősen nőtt a pályaelhagyók száma az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő területen. A Népszava az év elején írta meg, hogy az addig lefolytatott, valamivel több, mint 13 ezer vizsgálat során az esetek 0,5 százalékában, 75 dolgozónál javasolták a kifogásolható életvitel megállapítását.

A meglehetősen alacsony adat alapján úgy tűnhet, mintha a területen dolgozókkal kapcsolatban szinte minden rendben lenne, ám erősen árnyalja a képet, hogy elsőre a Szőlő utcai javító május végén letartóztatott igazgatója is átment a rostán.

Esetében egy vele kapcsolatban előkerült új információ vezetett az ismételt átvilágításhoz, s a lebukáshoz. J. Péter Pált emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsítják. A gyanú szerint az igazgató évekkel ezelőtt megismerkedett egy hajdani intézetis lánnyal, akivel élettársi viszonyt alakított ki, és akit vezetői pozícióban alkalmazott az általa vezetett javítóintézetben. A páros felkarolt két, gyermekotthonban nevelkedett lányt, akikkel azok felnőtté válása után is megmaradt a kapcsolatuk, és miközben kamuállást biztosítottak nekik az intézetben, a valóságban prostituáltként dolgoztatták őket, melyből az igazgató és párja sok százmilliós vagyonra tett szert.

J. Péter Pált annak ellenére nevezték ki 2011-ben az intézet élére, hogy a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori igazgatója jelezte a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának, hogy több kifogás merült fel vele kapcsolatban, ugyanis amikor a gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozott, bejelentések érkeztek róla a rendőrségre kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések gyanúja miatt. Bár a nyomozásokat rendre lezárták, a belső vizsgálatok után a majdani igazgatót elbocsájtották, később pedig, amikor szociális munkásként dolgozott, fegyelmi eljárás indult ellene súlyos etikai vétség miatt, és ismét az elküldését kezdeményezték. Mindezek ellenére Dudás Zoltán akkori minisztériumi főosztályvezető – 2024-ben Csepelen a Fidesz-KDNP leszerepelt polgármester-jelöltje –, aki korábban egy otthonban együtt dolgozott az igazgatóval, kinevezte, sőt, azóta J. Péter Pál többször is kitüntették.

A Szőlő utcai javító vezetője 2022-től tavaly szeptemberig párhuzamosan a nagykanizsai intézet igazgatójaként is dolgozott. Forrásaink szerint egyik helyi embere az a – információink szerint gyámsági területen dolgozó – férfi, akinek büntetett előélete miatt elvileg meg kellett volna buknia a kifogástalan életvitel vizsgálaton. Úgy tudjuk, a férfi múltjáról a gondozott gyerekek többsége is tud. Szintén J. Péter Pál köréhez tartozónak nevezték azt a két, jelenlegi Szőlő utcai dolgozót is, akiknek hasonló okok miatt szintén fenn kellett volna akadniuk a rostán. Forrásaink szerint nem kizárt, hogy ügyükben az azóta letartóztatott igazgató nyújtott segítséget.

Információink nyomán megkerestük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, arra voltunk kíváncsiak, tudnak-e az említett esetekről, hogyan fordulhat elő, hogy az átvilágításon – a letartóztatott igazgatóhoz hasonlóan – mindannyian átmentek? Rákérdeztünk, lehetséges-e, amit forrásaink állítanak, hogy J. Péter Pál segítségével sikerült elérniük, hogy megfeleljenek a vizsgálaton, s az igazgató esete után gondolkodnak-e rajta, hogy a munkavállalóikat ismét átvilágítják, ezúttal valóban kiszűrve a nem a pályára való dolgozókat? Valamint terveznek-e vizsgálatot, hogyan fordulhatott elő, hogy vezetők, illetve a hozzájuk valamilyen okból szorosan köthető személyek ki tudták játszani az átvilágítási rendszert, és hogy megvizsgálják-e J. Péter Pál minden SZGYF-es kapcsolatát, hogy kiderüljön, kik játszhatták ki az ellenőrzést, s milyen összefonódások alapján alakulhatott ki a jelenlegi helyzet? Kedden feltett kérdéseinkre lapzártánkig nem érkezett válasz.