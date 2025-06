Európai Unió;nagyhatalmak;szuverenitás;baloldaliság;Patrióták Európáért;

2025-06-15

Orbán-manőver a nemzeti kisbirtokon, avagy a nem éppen szuverenista életcél

A magyar köztévé egyik csatornáján fajsúlyos témájú, művészi erejű történelmi film megy. Ám egyszer csak a jobb felső sarokban felvillan egy fontosabb üzenet: „VOKS 2025. Szavazzunk!” Egy idő után eltűnik. Később megint felbukkan. Egy másik közcsatornán is, ahol éppen igényes dzsesszkoncertet adnak. Meg a többin is, amikor csak lehet. Mert most az a lényeg, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja. Teljesen megőrült a kormány, meg az ország, ha ezt tűri? Vagy az egész világ őrült meg?