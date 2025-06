Irán visszavágott, egy ember meghalt az Izraelt érő rakétatámadásban

atomprogram;Irán;Izrael;háború;

2025-06-14 04:30:00 CEST

Ez már háború.

Szombat hajnali órákban életét vesztette az a nő, akit a Tel-Avivtől keletre fekvő Ramat Ganban sebesült meg az Izraelt érő péntek esti iráni rakétatámadás után – derül ki a CNN élő hírfolyamából. Irán ekkor valamivel kevesebb mint száz ballisztikus rakétát lőtt ki a zsidó állam felé, megtorlásul a péntek hajnalban ellene indított nagyszabású támadásért. Az izraeli légvédelem, a Vaskupola által elfogott rakéták aláhulló repeszei Tel-Avivban összesen 34 embert sebesítettek meg, azt a nőt, aki a helyszínen belehalt a sebeibe, egy épület roncsai közül emelték ki. Iránban Szaeid Iravani ENSZ-nagykövete szerint 78 halottja és 329 sebesültje van a több hullámban érkező izraeli támadásoknak.

Nem sokkal ezután, szombat hajnalban – írja a The Times of Israel – Izrael a teheráni Mehrabad nemzetközi repülőtérre mért csapást. Egy erről az ISNA hírügynökség által készült videófelvételen hatalmas tüzet és a levegőbe emelkedő hosszú füstoszlopot lehet látni, de támadták az izraeliek azt az Iszfahánt is, amely napközben már volt célpontjuk a nukleáris létesítménye miatt.

Szombat hajnali Irán is újra támadásba lendült, az izraeli hadsereg, az IDF figyelmeztetése nyomán szerte Észak-Izraelben megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Izrael péntek hajnalban a perzsa ország titkos atomprogram jelentette egzisztenciális fenyegetésre hivatkozva támadta meg Iránt, likvidált atomkutatókat és fejezte le a hadsereget, illetve a Forradalmi Gárdát. Alig néhány óra leforgása alatt az izraeliek végeztek l Hoszein Szalamival, a Forradalmi Gárda parancsnokával, Mohammad Bageri vezérkari főnökkel, a Forradalmi Gárda légierejének a vezetőjével, Amir Ali Hadzsizadehhel, Eszmail Kaanival, a Forradalmi Gárda elit alakulata, a Kudsz parancsnokával és még körülbelül 20 magas rangú katonai vezetővel. Bár Benjamin Netanjahu miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Caki Hanegbi korábban kijelentette, hogy Izraelnek nem áll szándékában likvidálni Irán politikai vezetőit, Ali Hamenei ajatollahot vagy Maszúd Pezeskian elnököt, az izraeliek jelezték, ez addig tart, amíg Irán nem vesz célba polgári célpontokat a zsidó állam területén. A teheráni vezetés azt állítja, kizárólag izraeli katonai támaszpontokra akar csapást mérni.

Az izraeliek egyébként már az elején szóltak, hogy a katonai akciók még napokig tarthatnak Irán ellen. Azt, ami történik, izraeli részről Effie Defrin IDF-szóvivő, iráni részről Ali Hamenei ajatollah háborúnak nevezte.