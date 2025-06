Orbán Viktor: Apának lenni jó, de nagyapának a legjobb

EU;miniszterelnök;Ukrajna;Orbán Viktor;uszítás;"migránsok";nagyapa;apák napja;

2025-06-15 10:28:00 CEST

Hatalmas a kontraszt az unokáit apák napján ölelgető, előző napokban pedig leginkább csak gyűlölködő miniszterelnök saját magáról között Facebook-posztok között.

– Apák napja. Apának lenni jó. De nagyapának a legjobb – tette közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki két kisunokájával készült ölelkezős, békés fotóval mellékelve tudatta, hogy mennyire boldog a hazánkban minden évben június harmadik vasárnapján tartandó ünnepen.

A miniszterelnök azonban az ezt megelőző két nap nagy részét azonban gyűlölködéssel, uszítással, a magyarok riogatásával töltötte, legalábbis az oldalán olvasható többi bejegyzése szerint. Szombat kora délután például a „migránsokkal” foglalkozott. A menekültekkel, akikkel a magyar lakosság 9-10 éve nemigen találkozott.

– Nem fogjuk széttárni a kezünket és lúzer módra Brüsszelre és nemzetközi jogra mutogatni. Mi cselekszünk. Ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális talaját. Mi egy európai, keresztény és hazaszerető országot fogunk hátrahagyni a gyerekeinknek és az unokáinknak. Ez a mi küldetésünk – hangoztatta.

Egy másik. pénteki posztjában a „harcosaival” fotózkodott, közölve: „Együtt nyerők vagyunk”, illetve „Együtt, veletek, Magyarországért”. Előtte Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, illetve Volodimir Zelenszkijt megelevenítő videóban arról értekezett kormányfő, hogy „nekünk nem érdekünk, hogy az ukrán háborúba egyetlen magyart is elvigyenek”.

Nem sokkal azelőtt Orbán Viktor ki is fejtette, hogy szerinte, ha Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, a háborút is felvesszük magunk közé. – Ha felvesszük a háborút, abból katonaság, fegyveres összecsapások származnak. Akkor katonákat kell kiállítani, akik a frontra mennek, meghalnak és koporsóban fognak visszajönni egy olyan háborúból, amihez nincsen közünk – hangoztatta, odasózva az EU-nak is, azt állítva, hogy hitelből fogjuk finanszírozni Ukrajnát.