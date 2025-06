Egyre idősebb orvosok küzdenek az egyre idősödő páciensek bajaival Magyarországon

egészségügy;háziorvosok;Takács Péter;

2025-06-16 05:50:00 CEST

Eddigi eredményeiről beszámolni és a továbbiakhoz impulzusokat a gyűjteni érkezett Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Háziorvosok Online Szervezete (HAOSZ) hétvégi rendezvényére.

A politikus nem tagadta, hogy a kormányzat számára is okoznak gondot a betöltetlen háziorvosi körzetek és egyúttal közös gondolkodásra kérte hallgatóságát az alapellátás „korszerűsítésében.”

A több napos rendezvényen elhangzott adatok is jelezték: valóban nagy bajban van az alapellátás. A háziorvosok derékhada átlépte a nyugdíjkorhatárt, az átlagéletkoruk 60 év, míg tizedük 75 évesnél is idősebb. Így egyre korosabb orvosok küzdenek az egyre idősödő lakosság bajaival.

970 betöltetlen praxis működik az országban és ebből 660-ban úgynevezett fő helyettesítők látják el a betegeket. „Így az embereknek van ott háziorvosa, csak nem vállal praxisjogosultságot, mert neki bőven megéri, hogy három helyen helyettesít másfél millió forintért körzetenként” – sorolta a problémákat Takács Péter.

Beszélt arról is, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) már hozzá is látott a körzethatárok módosítására, praxisösszevonásokra. A cél, hogy a valamikor korábban kialakított körzethatárokat a most ott élők számához igazítsák.

Takács Péter szerint egy optimális rendszerben a páciensek problémáinak, panaszainak túlnyomó többségét az alapellátás megoldhatja, és csak akkor kellene tovább küldeni a beteget, ha az szakmailag feltétlenül indokolt.

Most még ez nem feltétlenül van így, erről Kőrösi László, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgató-helyettese beszélt egy nappal korábban a rendezvényen. A háziorvosi rendszerben évente 70 millió orvos-beteg találkozás zajlik. Tavaly a szakrendelésekre átlagosan a betegek 12 százaléka érkezett háziorvosi beutalóval, ez már 2,5 százalékkal jobb arány, mint a Covid- járvány előtti utolsó évben volt. Arról viszont már különböző fórumon Takács Péter több éve beszél, hogy hamarosan bővítik a háziorvosok receptírási, beutalási jogosítványaikat. Ezt a szakpolitikai vállalását ezúttal is megismételte, már nemsokára nem lesz szükség szakrendelésre küldeni például pelenkarecept meghosszabbításáért a tartós gondozásra szoruló, mozgásképtelen beteget, mert azt az első szakorvosi javaslat alapján háziorvos is felírhatja. Továbbá lehetőséget kapnak az alapellátók arra is, hogy több diagnosztikai vizsgálatot kérhessenek szakorvos beiktatása nélkül. Így például a prosztata daganat szűrését jelentő vérvizsgálatot is kezdeményezhetnek.

A hallgatóságból egy orvos azt firtatta, hogy miután ő, már 2015, az alapellátási törvény megszületése óra vár a hatáskörei bővítésére, az államtitkár által jelzett lehetőségek mikor valósulhatnak meg, a politikus ezúttal azt ígérte: már csak 6-8 hetet kell várnia, ugyanis ennyi időre van szükség, hogy az általa már aláírt jogszabály-javaslat rendeletté váljon.

Takács Péter megjegyezte: a kormányzat már 2022-től készült a kevésbé kórházközpontú egészségügyre, ezért kezdett bele az alapellátás fejlesztésébe, amelyre az Európai Unió által létrehozott helyreállítási alap, az RRF forrásaiból körülbelül 90 milliárdot fordított volna.

„Gondolom önök is tudják, hogy ezt a forrást politikai okokból jelenleg blokkolja az Európai Unió. Viszont mi vállaljuk, nemzeti forrásból elkezdjük megvalósítani, és ha nem is mind a 90 milliárdot, de 27,3 milliárdot az alapellátás fejlesztésre költünk” – állította az államtitkár.

Az összegből részben eszközvásárlására pályázhatnak főként a közép-magyarországi és a fővárosban működő praxisok, és 4 milliárd forintból pedig elindítanak 43 ezer beteg bevonásával egy krónikus betegek gondozását segítő programot. Az utóbbira az úgynevezett szoros praxisközösségek jelentkezhetnek. A program idén júliusban indul és jövő év nyarán ér véget. A bevont betegek sorsáról, menedzseléséről kéthavonta be kell számolni, s amennyiben az érintettek gondozását nem a projekt előírása szerint végzi az orvos, vagy a páciense időközben meghal, úgy a feladattért járó többlet finanszírozást vissza kell majd fizetne a Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárnak (NEAK). A finanszírozó a feladatra idén 4 milliárdot, jövőre 4,3 milliárd forint fordít.