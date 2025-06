Hadházy Ákos a Svábhegy egyik rejtett utcájában, egy 3500 négyzetméteres erdős telek közepén találta meg Matolcsy Ádám feleségének hivatalos lakhelyét

Svábhegy;Hadházy Ákos;Matolcsy Ádám;

2025-06-16 09:25:00 CEST

A kapu és az ódon villa képe ne tévesszen meg senkit – üzente a független képviselő, aki szerint alsóhangon másfél milliárdba is kerülhet ez a terület.

Buda egyik legdrágább helyén, a Svábhegy egyik kis rejtett utcájában található és hatalmas, 3500 négyzetméteres erdős telek közepén áll az az épület, ahol egy tulajdoni lap szerint Matolcsy Ádám feleségének a hivatalos lakcíme van – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő fotókat is közzétett az épületről, megjegyezve, hogy a kapu és az ódon villa képe ne tévesszen meg senkit, alsóhangon másfél milliárdba is kerülhet ez a terület.

A tulajdoni lap szerint a villa a Matolcsy Ádámhoz köthető Magyar Stratégiai Zrt. nevű cég tulajdona, de Hadházy szerint „a postaláda felirata és Matolcsyné ide bejelentett lakcíme elárulja, hogy valójában a Matolcsy család összeharácsolt magáningatlanait pakolták ebbe és egy hasonló nevű másik cégbe”. Az ingatlanhoz a politikus szerint két szomszédos telek megvásárlásával jutottak 2018-ban és 2020-ban.

Hadházy Ákos nemrég arról is beszámolt, hogy a birtokába jutott tulajdoni lap alapján Matolcsy-Meloche Nicole, illetve a Magyar Stratégiai Zrt. fele-fele arányban tulajdonosa annak a belvárosi lakásnak, amelyet Matolcsy Ádám felesége és rejtélyes cége 2024 végén vett a nevére; a Molnár utca 21. szám alatti ingatlan a környékbeli (közel a Duna-parthoz és a Váci utcához) hirdetések alapján 300 millió forint körüli értéket képviselhet.

A független országgyűlési képviselő akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a papíron „saját tulajdonú ingatlan adásvételével” foglalkozó Magyar Stratégiai Zrt. azért rejtélyes, mert – hozta fel példaként – 2023-ban úgy lett 860 milliós nyeresége, hogy közben 300 milliós bevétele volt csak. – Gyorsan ki is vett 670 millió osztalékot a bankárfióka. A cég azért is furcsa, mert 2022-ben egyszerre megjelent benne 23 milliárd forint vagyon és 24 milliárd forint hitel is – tette hozzá az ellenzéki politikus.